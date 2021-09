Zoe Kravitz phản ứng khi bị nói 'mặc như không' ở Met Gala

Met Gala 2021 đã khép lại, nhưng bộ váy của diễn viên Zoe Kravitz vẫn là chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Ngày 17/9, People trích bình luận của độc giả về hình ảnh Zoe Kravitz mặc hở hang ở Met Gala năm nay: "Tôi không hiểu tại sao Kravitz gần như khỏa thân trên thảm đỏ". "Zoe bình thường đã lộng lẫy, nhưng đâu cần phải ăn mặc như không thế kia?", người khác viết.

Trước ý kiến của dân mạng, sao High Fidelity quan điểm: "Việc không thoải mái với cơ thể người là một sự tẩy não". Kravitz cho rằng vài cá nhân dùng đầu óc hạn hẹp của mình để kiểm soát tâm trí của những người có suy nghĩ thoáng.

Nữ diễn viên chia sẻ thêm: "Chung quy cũng chỉ là cơ thể, mà cơ thể thì chúng ta ai cũng có".

Bộ cánh hở hang của Zoe Kravitz trên thảm đỏ Met Gala 2021. Ảnh: Elle.

Trước đó, ngày 14/9, thảm đỏ Met Gala với chủ về Thời trang Mỹ đã quy tụ dàn sao nổi tiếng tham dự. Zoe Kravitz xuất hiện trong bộ váy lưới đính đá tinh xảo của nhà mốt Saint Laurent, hở gần như toàn bộ cơ thể. Vẻ ngoài của cô tăng thêm sự lấp lánh nhờ trang sức kim cương đến từ Jessica McCormack.

Tạp chí Harper's Bazaar bình chọn Zoe Kravitz là một trong những ngôi sao chưng diện đẹp nhất sự kiện. Các tín đồ thời gian gọi cô là "sự cứu rỗi duy nhất của Saint Laurent trên thảm đỏ Met Gala 2021".

Zoe Kravitz sinh năm 1988, là người mẫu, diễn viên kiêm ca sĩ người Mỹ. Cô đã tham gia diễn xuất hơn 10 năm qua. Cô từng có cơ hội góp mặt trong các bom tấn như X-Men: First Class (2011), Mad Max: Fury Road (2015), Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018)…

Bên cạnh đó, Kravitz còn được nhớ đến là con gái của diễn viên Lisa Bonet (vợ hiện tại của tài tử Jason Momoa).