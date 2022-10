Zing tham gia Vietnam Motor Show 2022

Zing có gian hàng tại VMS 2022 để sản xuất nội dung và các tập podcast, khách mời là các chuyên gia, người dùng xe.

Sau hai năm gián đoạn vì đại dịch, Vietnam Motor Show 2022 trở lại từ 27 đến 30/10 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TP.HCM.

Zing có gian hàng tại VMS 2022 để sản xuất nội dung tại triển lãm, mang đến cho độc giả không khí của sự kiện.

Podcast “The Garage” tại VMS 2022

The Garage là loạt podcast của Zing về chủ đề liên quan tới ngành ôtô xe máy. Mùa 1 của The Garage quy tụ nhiều nhân vật nổi danh như diễn viên Minh Trang với chủ đề phụ nữ lái xe, anh Đăng Nguyên với kể chuyện mua ôtô cũ, anh Hoàng D1 với chủ đề drift hay anh Bạch Thành Trung với những vấn đề xoay quanh ôtô điện.

Tại VMS 2022, The Garage sẽ xuất hiện với trường quay nằm tại khu trung tâm của triển lãm, nhằm đưa tới góc nhìn cận hơn về sự kiện nói riêng cũng như ngành ôtô tại Việt Nam nói chung. The Garage tại VMS 2022 sẽ lên sóng từ ngày 27/10 cho tới ngày cuối sự kiện.

Khách mời của The Garage là những người am hiểu thị trường ôtô và các chủ đề được lựa chọn gần gũi, thực tế với độc giả.

Sau 20 năm tổ chức, VMS chứng kiến nhiều thay đổi, biến động của làng xe. Chúng tôi mời anh Dương Đăng Quang và Khuất Thế Đạt, những người gắn bó với sự kiện để có góc nhìn tổng quan.

Trong khi đó, chị Thủy Phạm và anh Lê Tùng Anh sẽ đưa ra những quan điểm về xe xanh với góc nhìn quốc tế cũng như người sử dụng xe điện ở Việt Nam.

Xuất hiện trong ngày tiếp theo, anh Đào Trung Vân sẽ chia sẻ những câu chuyện về siêu xe, xe sang và sự xuất hiện của các mẫu xe tiền tỷ tại các triển lãm ôtô.

Ngoài ra, các khách mời trẻ cũng chia sẻ chủ đề phân khúc MPV phổ thông đang ngày càng nóng hơn ở Việt Nam, và những câu chuyện xung quanh khái niệm "cảm giác lái" với nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Bình chọn “The Best Car” của VMS 2022

Trong khuôn khổ VMS 2022, có nhiều mẫu concept được giới thiệu cũng như loạt xe mới được ra mắt. Để “chấm điểm” cho các mẫu xe ấn tượng xuất hiện tại VMS, chúng tôi tổ chức bình chọn “The Best Car”.

“The Best Car” do các biên tập viên, phóng viên, những người sản xuất content trong lĩnh vực ôtô xe máy bình chọn. Đây là những người đã hoạt động trong ngành ôtô xe máy trong nhiều năm, có đủ kiến thức và kinh nghiệm để mang lại cho "The Best Car" một góc nhìn khách quan, hữu ích cho độc giả.

Kết quả bình chọn sẽ được công bố trong ngày 30/10, cũng là ngày kết thúc VMS 2022.