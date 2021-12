Zing khởi động giải thưởng Best Choice Award 2021

Từ ngày 10/12, độc giả có thể bình chọn những thiết bị và nền tảng công nghệ đột phá, được yêu thích nhất năm 2021 của giải thưởng Best Choice Award.

Best Choice Award 2021 là giải thưởng do Zing phát động nhằm tìm kiếm những thiết bị và nền tảng công nghệ xuất sắc, đáng sử dụng trong năm. Không chỉ tôn vinh những cái tên nổi bật, Best Choice Award còn là danh sách uy tín, mang đến lợi ích trực tiếp cho người dùng.

Sau phần một được tổ chức vào tháng 5, Best Choice Award phần hai chú trọng vào những sản phẩm nổi bật, được người dùng và giới công nghệ chú ý trong cuối năm 2021. Các hạng mục của giải thưởng lần này gồm: smartphone, TV, sàn thương mại điện tử (TMĐT) và laptop.

Ở mỗi hạng mục, Zing lựa chọn 4 đề cử sáng giá theo từng tiêu chí. Kết quả mỗi hạng mục được quyết định bởi số lượng bình chọn của độc giả.

Cổng bình chọn của Best Choice Award 2021 khởi động từ ngày 10/12 trên trang chủ Zing, kéo dài đến 24/12. Zing sẽ công bố các đề cử chiến thắng theo từng hạng mục vào ngày 29/12.

Kết nối 5G, màn hình 120 Hz, camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành những yếu tố quan trọng trên các mẫu smartphone trong năm 2021. Zing đã chọn ra bốn mẫu smartphone cao cấp và cả 4 model này đều có những ưu thế riêng biệt, mạnh mẽ về công năng, sáng tạo công nghệ, đột phá trong kiểu dáng hay dám khác biệt để chiếm lĩnh những tệp khách hàng mới.

Dựa vào những tiêu chí trên, 4 mẫu smartphone lọt vào đề cử Best Choice Award lần này gồm iPhone 13 Pro Max, Samsung Galaxy Z Fold3, Oppo Find X3 Pro và Asus ROG Phone 5. Đây đều là những thiết bị được đánh giá cao về hiệu năng, camera, sự sáng tạo.

Với iPhone 13 Pro Max, người dùng được trải nghiệm một chiếc di động toàn năng và đơn giản là không thể có lựa chọn tốt hơn. Trong khi đó, Samsung Galaxy Z Fold3 là một mẫu di động cho người sành điệu, khác biệt, muốn thể hiện đẳng cấp bản thân. Hai cái tên còn lại là Oppo Find X3 Pro chinh phục người dùng bằng cách cải tiến thuật toán camera AI, ROG Phone 5 là lựa chọn tốt nhất cho game thủ trên di động.

Đại dịch khiến việc sử dụng TV để giải trí, làm việc tại nhà trở nên phổ biến hơn. Trong năm 2021, các hãng tiếp tục nâng cấp TV với nhiều công nghệ mới nhằm cải thiện hình ảnh, âm thanh, tính năng nhằm nâng cao trải nghiệm, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng. Ngoại hình của TV cũng được chú trọng với viền màn hình mỏng, thiết kế hiện đại dành cho mọi không gian sống.

Tương tự smartphone, Zing đưa ra 4 đề cử cho hạng mục TV, trong đó cái tên cần nhắc đến đầu tiên là Samsung TV The Frame 2021, dòng TV nổi bật với thiết kế mô phỏng khung tranh, nhiều lựa chọn khung viền, không chỉ cung cấp hình ảnh tốt mà còn làm đẹp cho nội thất căn hộ, phù hợp với những người dùng để cao tính thẩm mỹ.

Trong khi đó, đối thủ Sony Bravia X90J thuộc dòng tầm trung với chất lượng hiển thị tốt. 2 cái tên còn lại gồm LG G1 OLED evo với tính năng toàn diện nhất và TCL QLED Q726 với nhiều công nghệ mới, giá cả phải chăng.

TMĐT là một trong những dịch vụ có tỷ lệ sử dụng cao nhất trong bối cảnh giãn cách xã hội kéo dài, giúp người dân mua sắm an toàn, tiết kiệm và doanh nghiệp duy trì kinh doanh. Sau đại dịch, thương mại điện tử đã định hình thói quen tiêu dùng mới và trở thành một phần trong lối sống của nhiều người, để mua sắm các mặt hàng thiết yếu cho cá nhân hoặc gia đình. Đây tiếp tục là lĩnh vực kinh tế số được dự báo duy trì tốc độ tăng trưởng cao tại Việt Nam và khu vực trong thời gian tới.

Tại Best Choice Award 2021, 4 sàn TMĐT được đề cử gồm Lazada, Shopee, Tiki và Chợ Tốt. Trong đó, Lazada và Shopee là 2 ứng cử viên nặng ký trong hạng mục này nếu đánh giá về lưu lượng truy cập người dùng, nguồn cung sản phẩm, số lượng giao dịch, chương trình khuyến mãi.... trong khi Tiki và Chợ Tốt sở hữu lượng người dùng trung thành nhờ những thế mạnh riêng biệt. Các nền tảng thương mại điện tử cũng đã có những đóng góp nhất định trong công cuộc chung tay phòng chống dịch và phục hồi kinh tế trong năm qua.

Xu hướng học tập, làm việc, giải trí tại nhà bùng nổ trong thời gian phong tỏa do dịch khiến nhu cầu sử dụng laptop tăng mạnh. Trong đề cử cuối cùng của Best Choice Award 2021, Zing lựa chọn 4 mẫu laptop gồm MacBook Pro 16 inch 2021, Asus Vivobook A15 OLED, LG Gram 17 và Lenovo Legion 5. Đây đều là những thiết bị được quan tâm, thảo luận phổ biến trên các diễn đàn công nghệ nhờ những lợi thế khác nhau.

Ứng cử viên sáng giá nhất là MacBook Pro 16 inch 2021, một cỗ máy rất mạnh bên trong một thiết kế lịch thiệp. Máy trang bị chip xử lý M1 Pro/M1 Max mạnh mẽ cho người dùng chuyên sáng tạo nội dung số, đồ họa chuyên sâu.

Trong khi đó, Asus Vivobook A15 OLED là laptop Windows trang bị màn hình OLED với giá bán phải chăng. Với người dùng thích laptop Windows mỏng nhẹ và mạnh mẽ, LG Gram 17 cân nặng chỉ 1,35 kg sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Với game thủ, Lenovo Legion 5 đơn giản được xem là laptop chơi game tốt nhất năm, đáp ứng được mọi nhu cầu của một game thủ trên máy tính.

Best Choice Award 2021 chính thức mở cổng bình chọn cho 4 hạng mục từ ngày 10/12 đến 24/12. Bài viết giới thiệu chi tiết từng đề cử trong các hạng mục được đăng tải từ 11-14/12. Kết quả bình chọn cho từng hạng mục sẽ được công bố vào 29/12.