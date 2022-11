Yuanta: 'Cổ phiếu ngành ngân hàng có mức định giá hấp dẫn'

Công ty chứng khoán Yuanta công bố Báo cáo cập nhật xếp hạng các ngân hàng theo mô hình CAMEL, dựa trên kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu quý III.

Theo Yuanta, cổ phiếu ngành ngân hàng đang có mức định giá hấp dẫn với mức thị giá trên giá trị sổ sách (P/B) trung bình toàn ngành chỉ khoảng 1,1 lần. Yuanta cho rằng lợi nhuận các ngân hàng trong các quý tới sẽ phụ thuộc nhiều vào kiểm soát chi phí dự phòng rủi ro tín dụng và tỷ lệ nợ xấu.

Bảng xếp hạng các ngân hàng theo phân tích CAMEL của Yuanta đánh giá các ngân hàng dựa trên các tiêu chí chính bao gồm tỷ lệ an toàn vốn, chất lượng tài sản, hiệu quả quản trị, lợi nhuận và thanh khoản. HDBank nằm trong top các ngân hàng dẫn đầu với chất lượng tài sản tốt, tỷ lệ nợ xấu thấp, tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức cao và tăng trưởng lợi nhuận cao (+41% so với cùng kỳ).

Theo kết quả đánh giá, HDBank đã được nâng hạng 1 bậc so với kỳ đánh giá trước lên hạng 6 toàn ngành với điểm số theo từng tiêu chí trong mô hình CAMEL đều ghi nhận ở mức cao.

Ngày 30/9, an toàn vốn (theo chuẩn Basel II) của HDBank đạt 15,3%, thuộc top 2 ngân hàng có an toàn vốn cao nhất. Hệ số nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn chỉ 15,9%, tốt hơn mức tối đa 37% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ của ngân hàng kiểm soát tại 1,1%. Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động như ROE đạt 25,2% và ROA đạt 2,2% - đều tốt hơn năm trước và là mức cao so với ngành.

HDBank nằm trong nhóm dẫn đầu các ngân hàng dựa trên phân tích theo mô hình CAMEL của Yuanta.

Đối với vấn đề trái phiếu doanh nghiệp, báo cáo nhận định rủi ro đối với hệ thống ngân hàng ở mức thấp và không đáng ngại. “Chúng tôi không quan ngại về khả năng trái phiếu doanh nghiệp sẽ dẫn tới khủng hoảng cho hệ thống ngân hàng, điều mà chúng tôi cho rằng khó có thể xảy ra”, báo cáo viết và dẫn chứng số dư trái phiếu doanh nghiệp các ngân hàng đang nắm giữ chỉ tương đương 1,7% tổng tài sản hệ thống ngân hàng tại 30/9. Quy mô này là rất nhỏ nên sẽ không gây ra rủi ro cho hệ thống ngân hàng.

Tại ngày 30/9, HDBank chỉ nắm giữ 5.400 tỷ trái phiếu doanh nghiệp, tương đương 1,4% tổng tài sản, qua đó được đảm bảo bằng tài sản tốt và được trái chủ thanh toán đúng hạn.

Đối với các doanh nghiệp bất động sản, thống kê của Yuanta cho thấy số dư trái phiếu của các doanh nghiệp này tại 30/9 là 455.000 tỷ đồng , chiếm 34% tổng quy mô trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường và tương đương 2,7% tổng tài sản các ngân hàng.

Theo quan điểm của Yuanta, các nhà phát triển bất động sản lớn hiện vẫn có tình hình tài chính khá tốt và đánh giá của công ty chứng khoán này về triển vọng thị trường bất động sản tương đối khả quan. Do vậy, việc so sánh thị trường bất động sản Việt Nam và Trung Quốc là không phù hợp.

Chỉ số trái phiếu doanh nghiệp/tổng tài sản.

Ở kết luận của báo cáo, Công ty chứng khoán Yuanta nhấn mạnh định giá các ngân hàng niêm yết hiện hấp dẫn khi mức giá giao dịch chỉ tương tương giá trị sổ sách. Đây là mức giá hấp dẫn khi xét tới tiềm năng tăng trưởng cao của ngành và ROE năm 2022 dự kiến đạt 20%. Các chuyên gia của Yuanta nhận định, cổ phiếu HDB của Ngân hàng HDBank có tiềm năng tăng giá tốt từ vùng giá hiện tại (+79%).