YoonA, Seolhyun cùng dàn sao trên thảm đỏ

Một thành viên khác của Girl's Day là Yura cũng tham gia sự kiện. Hạng mục Yura được đề cử là Nữ nghệ sĩ giải trí xuất sắc. Đây cũng chính là hạng mục Lee Hyeri công bố. Trong khi đó, nữ diễn viên Oh Yeon Seo được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhờ vai diễn trong Mad for Each Other. Ảnh: News1.