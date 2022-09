YoonA nói về cái kết gượng ép, lãng xẹt của 'Big Mouth'

Nữ diễn viên hy vọng người xem sẽ có một cái nhìn khác về cái kết của nhân vật Mi Ho. Cô cũng tiết lộ đã biết về số phận của nhân vật này từ sớm.

Bộ phim truyền hình ăn khách Big Mouth đã phát sóng tập cuối vào ngày 17/9 và gây nhiều tranh cãi.

Allkpop đưa tin diễn viên YoonA đã trả lời phỏng vấn về vấn đề này, cô nói: "Rất nhiều người cảm thấy cuộc đời Mi Ho chỉ toàn biến cố nối tiếp biến cố. Tôi hiểu rằng một số khán giả có thể cảm thấy buồn về số phận của Mi Ho, nhưng tôi tin rằng nhân vật này đã hạnh phúc. Cô được chồng yêu thương và họ đã có những kỷ niệm quý giá bên nhau. Tôi hy vọng rằng người xem cũng sẽ nhìn nhận về nhân vật theo cách của tôi".

Nữ diễn viên cũng tiết lộ rằng cô đã biết về số phận của nhân vật Mi Ho từ rất sớm trong quá trình sản xuất. "Khi bộ phim tiến triển và ngày càng có nhiều khán giả ủng hộ Mi Ho, biên kịch cảm thấy bị áp lực về cái kết của nhân vật. Nhưng nhìn chung, tôi chấp nhận số phận của Mi Ho, vì cho đến cuối cùng, cô ấy vẫn sống thật với chính mình", nữ diễn viên giải thích.

Nhân vật Mi Ho do YoonA thủ vai. Ảnh: MBC

Bộ phim Big Mouth do Lee Jong Suk và YoonA thủ vai chính được chú ý trong thời gian qua. Theo báo cáo từ Nielsen Korea, tập cuối bộ phim ghi nhận mức rating trung bình toàn quốc là 13,7%, cao nhất từ trước tới nay của bộ phim. Tuy nhiên, cái kết của phim lại bị cho là gượng ép và lãng xẹt, khiến người xem thấy rất thất vọng.

Trong tập cuối cùng, nhân vật Go Mi Ho (YoonA) qua đời vì bệnh ung thư máu trong khi nỗ lực ngăn cản những âm mưu của nhân vật phản diện Choi Do Ha (Kim Joo Heon). Mặc dù vậy, chồng của cô là Park Chang Ho (Lee Jong Suk) cuối cùng đã không thể đưa Do Ha vào tù do thiếu bằng chứng.

Big Mouth khép lại trong sự tức giận của người xem. Cặp đôi chính là vợ chồng Chang Ho - Mi Ho, sau bao sóng gió, đã không thể hạnh phúc bên nhau. Thậm chí hai người còn chưa có bất kỳ nụ hôn nào xuyên suốt cả bộ phim. Không ít ý kiến cho rằng cái chết của Go Mi Ho không mang lại nhiều ý nghĩa, do vậy, việc cài cắm tình tiết cô qua đời vào phim là không cần thiết.