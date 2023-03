Yoo Ah In mất vai diễn sau bê bối lạm dụng chất cấm

Nam diễn viên Kim Sung Cheol sẽ thay thế Yoo Ah In, đảm nhận vai Jung Jin Soo trong bộ phim "Hellbound" phần 2.

Ngày 2/3, tờ Sports Donga đưa tin nam diễn viên Kim Sung Cheol sẽ đảm nhận vai chính Jung Jin Soo trong bộ phim Hellbound 2, thay thế Yoo Ah In. Trước đó, quá trình sản xuất phần 2 của tác phẩm bị trì hoãn do bê bối của Yoo Ah In.

Kim Sung Cheol sinh năm 1991, được khán giả biết đến qua các bộ phim Hometown Cha Cha Cha, Our Beloved Summer, Prison Playbook, Vincenzo… Theo Sports Donga, anh được đoàn làm phim Hellbound lựa chọn vì có nét quyến rũ tương đồng Yoo Ah In cùng khả năng diễn xuất ấn tượng.

Hellbound xoay quanh câu chuyện của một tổ chức tôn giáo luôn reo rắc nỗi sợ cho con người, đứng đầu là Jung Jin Soo. Hắn không ngừng lan truyền tới người dân việc thiên thần báo tử từ địa ngục trỗi dậy là sự sắp đặt của Chúa trời. Hellbound 2 dự kiến khởi quay vào mùa hè năm nay.

Kim Sung Cheol (trái) thay thế vị trí của Yoo Ah In (phải) trong Hellbound 2. Ảnh: SBS, tvN.

Trong phần đầu tiên của Hellbound, Yoo Ah In gây ấn tượng với khán giả sau khi khắc họa sống động hình ảnh nhà truyền giáo Jung Jin Soo. Nhiều người kỳ vọng anh tiếp tục xuất hiện trong mùa tiếp theo. Tuy nhiên, sau khi dính cáo buộc sử dụng chất cấm, “ảnh đế” Hàn Quốc có nguy cơ sụp đổ danh tiếng và sự nghiệp.

Theo thông tin mới nhất, Yoo Ah In dương tính 4 loại chất kích thích gồm gai dầu, propofol, cocaine và ketamine.