Yêu cầu ổn định ngay thị trường tài chính, chứng khoán

Thủ tướng chỉ đạo các doanh nghiệp công bố thông tin theo đúng quy định. Trường hợp phát hiện công bố không rõ ràng, không chính xác yêu cầu cải chính và xử phạt nghiêm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động thị trường tài chính, tiền tệ.

Cụ thể, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước chủ động thực hiện ngay các biện pháp ổn định thị trường tài chính tiền tệ, chứng khoán.

Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt, hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được giao.

"Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp phát hiện công bố thông tin không rõ ràng, không chính xác thì yêu cầu cải chính và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật", Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện ngay việc công bố và cung cấp thông tin chính thức, trung thực về vụ việc và tình hình, triển vọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước cho các cơ quan báo chí và nhà đầu tư. Ảnh: Việt Linh.

Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các cơ quan này thực hiện ngay việc công bố và cung cấp thông tin chính thức, trung thực về vụ việc và tình hình, triển vọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước cho các cơ quan báo chí và nhà đầu tư để nhà đầu tư tin tưởng, yên tâm tiếp tục thực hiện các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng cũng giao Bộ Công an chủ động nắm tình hình để thực hiện các biện pháp phù hợp theo chức năng nhiệm vụ được giao, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về việc triển khai các biện pháp bảo đảm ổn định thị trường tài chính tiền tệ, chứng khoán được đưa ra trong bối cảnh ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch FLC và ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị bắt. Nhiều cá nhân đã lợi dụng đăng tải thông tin thất thiệt ảnh hưởng tâm lý nhà đầu tư.

Trong các phiên chứng khoán chiều gần đây, thị trường liên tục lao dốc. Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/4, VN-Index lui về mức thấp nhất trong ngày tại 1.384,72 điểm, tức giảm đến 21,73 điểm (-1,55%). Đây đã là chuỗi 5 phiên lao dốc liên tiếp của chỉ số chính, tương đương rơi hơn 92 điểm (-6,26%). Chỉ số đã quay về vùng giá hồi tháng 10/2021.