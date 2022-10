Yêu cầu Netflix gỡ phim ‘Little Women’ vì xuyên tạc lịch sử Việt Nam

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã yêu cầu Công ty Netflix gỡ bỏ series "Little Women" khỏi kho ứng dụng tại Việt Nam. Tác phẩm bị phản ứng vì xuyên tạc lịch sử.

Theo nguồn tin của Zing, Netflix đã nhận được văn bản từ cơ quan quản lý của Việt Nam và đã chuyển thông tin đến nhà sản xuất của Little Women.

Theo văn bản của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông), phim Little Women bị yêu cầu gỡ vì vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 4, điều 9 Luật báo chí về xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc và vi phạm những hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh quy định tại khoản 4, điều 11 Luật điện ảnh với nội dung tương tự điều khoản nêu trên ở Luật báo chí.

Sáng 5/10, Little Women vẫn xuất hiện trên kho ứng dụng Việt Nam của Netflix. Trong khi, thời hạn cơ quan quản lý của Việt Nam yêu cầu Netlix gỡ là ngày 5/10.

Series Little Women (tựa Việt: Ba chị em) dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Louisa May Alcott xuất bản năm 1898. Bộ phim mang hơi hướm trinh thám kỳ bí, mô tả cuộc sống của ba chị em gái Oh In Kyung (Nam Ji Hyun) và Oh In Jo (Kim Go Eun) và Oh In Hye (Park Ji Hoo) trong một gia đình nghèo khó nhưng vẫn luôn hạnh phúc. Không may, vì một vụ án, họ buộc phải đối đầu với một trong những gia tộc có ảnh hưởng nhất ở Hàn Quốc.

Bộ phim của đạo diễn Kim Hee Won nhiều lần nhắc đến lịch sử Việt Nam với nội dung sai lệch, xuyên tạc. Khán giả Việt Nam đã phản ứng với điều này. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng cách đưa lịch sử vào phim khiên cưỡng, sai lệch, không chính xác. Một số kêu gọi tẩy chay bộ phim.

Trước đó, công ty Netflix từng bị phản ứng vì cung cấp phim, chương trình truyền hình có nội dung vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam khi cung cấp dịch vụ đến người sử dụng.

Bộ phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta - Put Your Head On My Shoulder, Bà Ngoại trưởng - Madam Secretary hay gần nhất là Pine Gap trên dịch vụ của Công ty Netflix đã xuất hiện các hình ảnh bản đồ có hình lưỡi bò phi pháp trên Biển Đông. Hai phim này đều phải gỡ bỏ sau yêu cầu của Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử.