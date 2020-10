Yêu cầu các tỉnh miền Trung chủ động ứng phó siêu bão Goni

Siêu bão Goni đang hoạt động phía đông Philippines và có thể vào biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới. Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa cần chủ động ứng phó.

Chiều 31/10, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đã có công điện gửi các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa và các bộ, ngành liên quan về phương án chủ động ứng phó trong trường hợp siêu bão Goni di chuyển vào Việt Nam.

Siêu bão Goni đang hoạt động phía đông Philippines và di chuyển nhanh. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, bão sẽ đi vào biển Đông.

Dự báo đường đi của siêu bão Goni. Ảnh: NCHMF.

Ban chỉ đạo đề nghị các bộ, ngành, tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão và thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển. Các tỉnh, thành duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn luôn sẵn sàng để xử lý những tình huống xấu có thể xảy ra.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh có nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho người và tài sản, khách du lịch trên các đảo, ven biển; hướng dẫn người dân đảm bảo an toàn cho lồng bè tại các khu nuôi trồng thủy sản và bảo về các công trình ven bờ biển.

Các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu hồ, đập cần có nguy cơ ngập lụt sâu, sạt lở đất cần được rà soát lại. Các tỉnh, thành phố cần chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân ở những khu vực này đến nơi an toàn.

Các đơn vị tổ chức vận hành cần chủ động xả lũ nhằm đảm bảo an toàn cho các hồ đập thủy lợi, thủy điện; bố trí lực lượng thường trực tại các hồ chứa đã đầy nước, hồ chứa có nguy cơ mất an toàn để kịp thời xử lý khi có tình huống; triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu; chủ động tiêu thoát nước đệm phòng, chống úng ngập, triển khai các phương án bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cũng yêu cầu các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả do bão, lũ; huy động mọi phương tiện, nguồn lực để phục vụ công tác tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân bị mất liên lạc...

Chiều 31/10, siêu bão Goni có tâm cách miền Trung Philippines 360 km. Siêu bão duy trì cường độ mạnh cấp 17 những giờ qua.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cường độ này mạnh hơn một cấp so với bão số 9 (Molave) vừa đổ bộ vào các tỉnh Đà Nẵng - Phú Yên. Theo thang đo Beaufort, sức gió mạnh cấp 13-14 có sức tàn phá khủng khiếp, có thể khiến nhà cửa hư hại nặng nề, đẩy lùi ôtô con, khiến cây cổ thụ có rễ sâu 3-5 m bật gốc.