Yamaha Exciter 155 tiếp tục tăng giá sau Tết

Trái với nhiều dự đoán, Yamaha Exciter 155 vẫn gặp tình trạng tăng giá sau Tết Nguyên đán.

Sau Tết Nguyên đán, thị trường xe máy có phần hạ nhiệt do nhu cầu mua sắm giảm. Tuy nhiên, Yamaha Exciter 155 vẫn giữ được sức hút so với thời điểm trước Tết. Bên cạnh đó, giá bán lẻ của mẫu côn tay này còn tăng khá cao so với tháng trước.

Hiện tại, Yamaha Exciter 155 có mức giá đề xuất cho các phiên bản Tiêu chuẩn, Cao cấp và GP lần lượt là 47 triệu, 50 triệu và 50,5 triệu đồng.

Tại một đại lý ở quận Bình Thạnh (TP.HCM), Yamaha Exciter 155 có giá cho các phiên bản này lần lượt là 58,5 triệu, 63 triệu và 64 triệu đồng. So với giá đề xuất của hãng, giá của Exciter 155 tại đại lý cao hơn 11,5-13,5 triệu đồng. So với giá của tháng trước, mẫu côn tay này tăng 5-6 triệu đồng.

Đây vẫn chưa phải là mức giá cao nhất của Exciter 155. Tại một đại lý Yamaha ở quận 12, các phiên bản Exciter 155 có giá 62 triệu (Tiêu chuẩn), 65 triệu (Cao cấp) và 67 triệu đồng (GP). Theo nhân viên bán hàng, Exciter 155 sẽ còn tăng giá trong thời gian tới. Bên cạnh đó, lượng xe về đại lý cũng nhỏ giọt, không đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Ngoài khu vực TP.HCM, Exciter 155 có giá "dễ thở" hơn. Một cửa hàng xe máy ở Bến Cát, Bình Dương đang rao bán Exciter 155 với mức giá từ 48 triệu đến 55 triệu đồng cho 3 phiên bản.

Tại quận Ninh Kiều (Cần Thơ), mẫu xe này có giá 51 triệu cho bản Tiêu chuẩn, 54 triệu cho bản Cao cấp và 57,5 triệu cho bản GP. Trước Tết nguyên đán, Exciter 155 có giá 51,9 ở bản Tiêu chuẩn, 54,9 triệu ở bản Cao cấp và 55,9 triệu cho bản GP. Như vậy, bản Tiêu chuẩn và Cao cấp có giá thấp hơn thời điểm trước Tết, trong khi bản GP tăng 1,6 triệu đồng.

Trước đó, nhiều dự đoán cho rằng Exciter 155 sẽ hạ nhiệt sau Tết Nguyên đán do qua thời điểm mua sắm cuối năm. Bên cạnh đó, thông tin doanh số Honda Winner X vượt Exciter được cho là sẽ tác động tiêu cực đến "vua côn tay". Thực tế, Exciter vẫn còn sức hút khá lớn, ở cả phiên bản 155 và 150.