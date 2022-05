Ý kiến trái chiều sau vụ phó công an phường đánh phụ nữ ở tiệm cắt tóc

Đa số độc giả và cộng đồng mạng hài lòng với cách giải quyết của lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, không ít người cho rằng cách xử lý với ông Đoàn là "chưa thỏa đáng".

Sáng 10/5, Công an tỉnh Cao Bằng ra quyết định cách chức, cho thôi phục vụ trong lực lượng công an nhân dân đối với trung tá Đặng Đình Đoàn, Phó trưởng Công an phường Sông Bằng, TP Cao Bằng, vì những vi phạm trong vụ đánh phụ nữ, chỉ đạo bắt giữ người trong đêm tại phường Đề Thám.

Ông Đoàn cũng bị Công an TP Cao Bằng xử phạt hành chính về lỗi Cố ý gây tổn hại sức khỏe của người khác.

Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vụ việc trên không có dấu hiệu hình sự. Trước cáo buộc ông Đoàn bắt giữ người trái pháp luật, người đứng đầu Công an tỉnh Cao Bằng cho hay ông Đoàn chỉ "nói mồm", chưa thực hiện hành vi.

Quyết định không khởi tố, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Đặng Đình Đoàn đã gây ra nhiều tranh luận trên Zing và mạng xã hội.

"Chưa thỏa đáng"

Đa số độc giả và cộng đồng mạng bày tỏ sự hài lòng, đồng ý với cách giải quyết, xử lý của lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng.

"Xử lý như thế là ổn rồi. Nhất trí với quyết định xử lý của Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng", Trần Khải Khải viết.

Một Facebooker khác hoan nghênh quyết định kỷ luật được đưa ra nhanh chóng và đủ sức răn đe. Người này cho rằng những cán bộ, lãnh đạo mà lộng quyền, lợi dụng chức vụ để phục vụ lợi ích, ý đồ cá nhân cần phải bị loại bỏ, đặc biệt là ở trong ngành công an nhân dân.

Tuy nhiên, không ít người cũng nhận định hình thức xử lý đối với ông Đoàn là "chưa thỏa đáng".

Công Ngô đưa quan điểm hình thức xử lý cách chức, cho thôi phục vụ trong lực lượng công an nhân dân của cơ quan chức năng địa phương là hợp lý nhưng "chưa đủ".

"Ông Đoàn này có ý đồ bắt giữ, đưa cậu thanh niên đi mà. Cậu ta chống cự lại nên may mắn không bị bắt đi. Chứ nếu bị giam ở trụ sở thì không biết chuyện gì xảy ra", Công Ngô bình luận và cho rằng cần xử lý cựu Phó trưởng Công an phường Sông Bằng theo cả "ý đồ" chứ không phải là đã thực hiện hay chưa.

Đồng quan điểm, Tran Hung cũng cho rằng Công an tỉnh Cao Bằng phải khởi tố ông Đoàn vì các hành vi hành hung và bắt giữ người trái pháp luật.

Tran Hung đưa ra quan điểm quyết định cách chức, cho ra khỏi ngành là hình thức xử lý nội bộ, chưa phải là xử lý theo pháp luật.

Ngoài ra, nhiều độc giả của Zing cũng đặt câu hỏi trước kết luận được cho là vụ việc không có dấu hiệu hình sự.

"Trong luật có nói không cần bắt giữ mà ép người ta ra khỏi nơi cư trú cũng đã cấu thành tội phạm, đằng này clip thấy rõ bắt người lên xe", độc giả Lu bình luận.

Một độc giả khác bày tỏ sự bức xúc: "Nói mồm thì ở nhà gọi điện đến nói là được, kéo đến nhà người ta, lôi người ta ra xe, dân phản ứng lại thì đánh cả dân. Quá xem thường pháp luật và cần phải bị xử lý hình sự".

Cần phải xem xét nhiều yếu tố

Dưới góc độ pháp lý, tiến sĩ Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, cho rằng thông qua hình ảnh camera giám sát, hành vi của nhóm người đi cùng ông Đoàn có dấu hiệu của hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo ông Cường, nội dung clip đã chứng minh ông Đoàn sử dụng vũ lực, lời nói để uy hiếp người đàn ông và người phụ nữ. Hình ảnh cũng cho thấy nhóm người đi cùng khống chế, bắt giữ nam thanh niên.

"Như vậy, nếu Công an tỉnh Cao Bằng kết luận những hành vi trên không phải bắt giữ người trái pháp luật thì đơn vị này cần giải thích được đó là hành vi gì, có phù hợp với quy định pháp luật hay không?", luật sư Cường nói.

Ông Đặng Đình Đoàn (áo trắng) đánh chị Khe. Ảnh: Cắt từ clip.

Cạnh đó, ông Cường cũng phân tích trường hợp ông Đoàn không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, theo như kết luận của Công an tỉnh Cao Bằng.

Nếu cơ quan điều tra xác định ông Đoàn và những người trên ôtô không bàn bạc trước với nhau là sẽ bắt giữ người mà mục đích chỉ đến để làm việc và tại hiện trường, hành động bắt giữ, khống chế công dân là bộc phát từ cảm xúc cá nhân thì ông Đoàn sẽ không bị truy cứu.

Đồng quan điểm này, luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng văn phòng luật sư Đồng Đội, cho rằng quyết định không khởi tố ông Đoàn của Công an tỉnh Cao Bằng có thể phụ thuộc vào ý thức, ý chí của vị cựu Phó trưởng Công an phường Sông Bằng.

"Cần xem xét nhiều yếu tố, về cả động cơ, mục đích, ý đồ ban đầu, có sự dàn xếp, chuẩn bị trước hay chỉ mang tính chất bộc phát. Ngoài ra còn phải nhìn nhận về nhân thân, quá trình công tác của ông Đoàn", luật sư Tiền nói.

Ông Tiền nhận định có thể quá trình công tác, ông Đoàn không có vị phạm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời bị hại của vụ việc đã chấp nhận hòa giải, không yêu cầu truy cứu, nên Công an tỉnh Cao Bằng không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông này.