Xưởng phim đứng sau loạt ‘Kỷ băng hà’ bị giải thể

Blue Sky Studios - xưởng hoạt hình tạo nên các thương hiệu nổi tiếng như “Ice Age” hay “Rio” - chính thức ngừng hoạt động.

Theo tạp chí Variety, Walt Disney sẽ đóng cửa Blue Sky Studios. Đây là xưởng phim hoạt hình mà “nhà chuột” thừa hưởng sau vụ sáp nhập Fox vào Disney hồi đầu năm 2019.

Ra đời năm 1987, Blue Sky là ngôi nhà của một số thương hiệu hoạt hình nổi tiếng, như Ice Age, Horton Hears a Who, Rio. Tác phẩm cuối cùng của xưởng là Spies in Disguise (2019) có Will Smith và Tom Holland tham gia lồng tiếng.

Blue Sky Studios bị Disney giải thể trước tình hình kinh tế khó khăn. Ảnh: Fox.

Quyết định của Walt Disney sẽ gây ảnh hưởng tới 450 nhân viên đang làm việc cho Blue Sky. Tuy nhiên, nguồn tin của Variety cho biết xưởng hoạt hình Walt Disney và Pixar sẵn sàng đón nhận họ. Trên thực tế, thông tin về việc đóng cửa Blue Sky đã râm ran từ lâu sau vụ sáp nhập lịch sử.

Đại diện của Disney phát biểu: “Với tình hình kinh tế hiện tại, sau rất nhiều cân nhắc và đánh giá, chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định khó khăn là cho Blue Sky Studios chấm dứt hoạt động làm phim”.

Do đại dịch Covid-19, Disney bị ảnh hưởng không nhỏ. Một trong những nguồn thu lớn của “nhà chuột” đến từ công viên chủ đề và phát hành phim. Song, hoạt động kinh doanh chưa biết bao giờ mới trở lại như trước năm 2020.

Ice Age là thương hiệu nổi tiếng nhất của Blue Sky với tổng doanh thu phòng vé lên tới gần 3 tỷ USD . Ảnh: Fox.

Trong số các thương hiệu của Blue Sky, nổi tiếng nhất là Ice Age. Loạt phim Kỷ băng hà kéo dài bốn tập, thu gần 3 tỷ USD toàn cầu. Ngoài ra, hai tập phim Rio có Anne Hathaway lồng tiếng cũng thu gần 1 tỷ USD tại phòng vé.

Ngoài lĩnh vực phim hoạt hình, Blue Sky còn tham gia thực hiện kỹ xảo hình ảnh cho một số dự án điện ảnh nổi tiếng, như Alien Resurrection và Fight Club.