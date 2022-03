Xuất hiện tình trạng quấy rối tình dục trên xe buýt tại TP.HCM

Cơ quan chức năng gặp khó khăn khi nhiều trường hợp bị quấy rối trên xe buýt còn e ngại, rụt rè trong tố giác tội phạm nên khó giải quyết.

Chiều 21/3, ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM (GTVT), cho biết vừa qua, Sở nhận được một số phản ánh trên báo và Facebook về tình trạng quấy rối tình dục trên xe buýt.

Vị này khẳng định công tác phòng, chống quấy rối và an ninh trên xe buýt được tổ chức thường xuyên, dưới nhiều hình thức. Các nhà chờ, bến bãi xe buýt đều có camera theo dõi. Cụ thể, 1.784/2.000 xe buýt tại TP.HCM có gắn camera và 100% xe được trang bị GPS.

Mỗi xe có 4 camera gắn ở các vị trí: Đầu xe để theo dõi hành trình, quay trực tiếp vào lái xe và ở trong xe để giám sát an ninh và nhân viên (2 camera).

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM đã xây dựng quy chế phối hợp với Công an TP.HCM để xử lý vấn đề mất an ninh. Tài xế, tiếp viên cũng được tập huấn nghiệp vụ xử lý trong trường hợp có hành khách phản ánh.

Một khó khăn được ông Hải nêu ra là hành khách còn e ngại, rụt rè trong tố giác tội phạm nên khó giải quyết. Cơ quan chức năng khuyến khích người dân tố giác ngay khi xảy ra sự việc để tiếp viên, tài xế và hành khách phối hợp xử lý.

Người dân khi gặp vấn đề về an ninh như bị quấy rối, móc túi trên xe buýt có thể liên hệ Tổng đài 1022 hoặc số điện thoại 0981.960.202 để trình báo.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM. Ảnh: Chí Hùng.

Về tình hình an ninh trật tự quý I, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết tính đến 15/3, công an ghi nhận 840 vụ phạm pháp hình sự, so với cùng kỳ năm 2021 giảm 281 vụ - tương đương 25,07%.

Trong đó, một số tội phạm như trộm cắp tài sản giảm 35,07%, cướp giật tài sản giảm 15,46%, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản giảm 54,84%. Công an đã kiểm tra 650 vụ, đạt 77,38%, và bắt 1.183 đối tượng.

"Tình hình chung, tội phạm hình sự được kéo giảm, tỷ lệ điều tra khám phá có tăng lên nhưng xảy ra một số trường hợp các đối tượng chống trả, có hành vi gây hại cho người dân", ông Hà cho hay.

Thượng tá Lê Mạnh Hà khuyến cáo người dân cần phòng ngừa, cảnh giác cao độ với nguy cơ bị cướp giật tài sản ở khu vực vắng vẻ. Nếu xảy ra tình huống bị cướp giật, người dân cần tri hô lớn để được hỗ trợ, nên ghi nhớ thông tin biển số xe, đặc điểm nhận dạng để trình báo cơ quan công an.

Trong trường hợp người dân lấy lại được tài sản và kẻ cướp tẩu thoát, công an khuyên người dân vẫn nên trình báo vì về pháp luật, hành vi phạm tội đã hình thành nên lực lượng chức năng vẫn có cơ sở xử lý, ngăn chặn tội phạm tái phạm.