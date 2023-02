Xuất hiện biến thái, sinh viên phải mang dụng cụ phòng thân

Với những ai không để ý, đối tượng sẽ huýt sáo, kéo tay. Trong một vài trường hợp, người này rời vị trí và tiến lại gần các bạn nữ nhằm thu hút sự chú ý.

Biến thái xuất hiện quanh ĐH Thương Mại khiến nhiều sinh viên hoang mang. Ảnh: NVCC.

Những ngày qua, trên trang confession của ĐH Thương mại (Hà Nội), nhiều sinh viên tỏ ra lo lắng về tình trạng một số kẻ biến thái thường xuyên xuất hiện trước cổng trường, nhằm tiếp cận sinh viên nữ để thực hiện hành vi dâm ô.

Những hành động biến thái này đầy bất ngờ khiến nhiều sinh viên, đặc biệt sinh viên nữ, hoảng sợ, kinh hoàng và không kịp chống trả. Táo bạo hơn, đối tượng còn khống chế các bạn nữ và bắt họ nhìn vào hành động dâm ô của mình.

Không chỉ rình rập, đối tượng còn đụng chạm cơ thể

Chia sẻ với Zing, T.M. (sinh viên năm hai, ĐH Thương mại) cho biết cô đã bắt gặp kẻ biến thái khoảng 3 lần trước giờ vào học.

Nữ sinh kể, chúng thường di chuyển bằng xe máy, mặc áo phao, quần jean và bịt kín gương mặt bằng khẩu trang. Đối tượng thường những dụng cụ nhằm che giấu biển số xe.

Theo M., gần đây, các đối tượng xuất hiện ở khu vực cổng trường với tần suất liên tục, đa phần vào buổi sáng, từ 6h đến 6h30.

Nữ sinh cho biết kẻ biến thái sẽ thăm dò những ai đi một mình, đặc biệt là con gái. Khi có người đến gần, đối tượng lại gần hoặc đuổi theo rồi bắt đầu thực hiện các hành động như kéo khóa quần xuống, thủ dâm hay nói những từ ngữ khó nghe để dụ dỗ sinh viên.

Đối tượng thường mặc quần áo kín mít, đeo khẩu trang và che đi biển số xe. Ảnh: NVCC.

Theo chia sẻ của nhiều bạn nữ khác, các đối tượng thường đứng khoảng 3-4 chỗ khác nhau vào thời điểm sáng sớm hoặc tối muộn. Với những ai không để ý, đối tượng sẽ huýt sáo, kéo tay. Trong một vài trường hợp, người này rời vị trí và tiến lại gần các bạn nữ nhằm thu hút sự chú ý.

Không chỉ xuất hiện ở cổng trường ĐH Thương mại, những kẻ biến thái còn xuất hiện tại các trường ĐH khác như ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội)...

T.L. (sinh viên năm 2 của một trường ĐH trên địa bàn Hà Nội) đã từng trở thành nạn nhân của những hành vi trái đạo đức của những kẻ này.

“Khi chứng kiến hành vi đó, em cảm thấy rất là sốc và chạy đi ngay. Đến tận bây giờ, cảnh tượng ấy luôn khiến em hoảng sợ và bị ám ảnh rất nhiều”, L. nói.

L. kể mỗi lần đi qua cổng trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc Gia Hà Nội, vào khoảng 6h, cô thường bắt gặp một đối tượng có những lời nói khiếm nhã như rủ vào nhà nghỉ và đòi quan hệ. Trong một lần không để ý, nữ sinh bị đối tượng giữ tay, kéo lại gần và sờ soạng khắp cơ thể.

Trong lúc hoảng sợ, L. liên tục phản kháng và la hét, may mắn, cô giật được tay đối tượng và bỏ chạy.

Bản thân là phái yếu nên khi gặp phải trường hợp này, L. rất sốc. Ngoài ra, nữ sinh cho biết mỗi lần qua khu vực đó, cô luôn trong trạng thái giật mình, hoảng sợ và luôn lo lắng người đó đi theo mình.

Nhà trường can thiệp

Sau những lần tận mắt chứng kiến tên biến thái đứng trước cổng trường. Nhiều tháng qua, Thu Hà (sinh viên năm 3, ĐH Thương mại) thường mang theo chiếc ô cán dài để phòng thân. Ngoài ra, nữ sinh luôn chuẩn bị một tâm lý ổn định để sẵn sàng đối mặt với những kẻ đó.

Hà cho biết nhiều bạn nữ hoảng sợ, la hét và mắng chửi, nhưng càng hét, đối tượng càng thích tỏ ra thỏa mãn và liên tục cười lớn.

Trước sự việc nhiều kẻ biến thái xuất hiện, nhiều sinh viên hy vọng nhà trường sẽ có những biện pháp hỗ trợ, can thiệp sớm để ngăn chặn tình trạng này.

Trao đổi với Zing, PGS.TS Nguyễn Viết Thái, Trưởng phòng Đối ngoại-Truyền thông, ĐH Thương mại, cho biết sự việc xảy ra bên ngoài khuôn viên trường, tuy nhiên, nhà trường đã tiếp nhận phản ánh của sinh viên và lập tức tiến hành điều tra, theo dõi.

Để bảo vệ sự an toàn cho sinh viên, thầy Thái cho biết nhà trường đã tăng cường bảo vệ những nơi có người lạ ra vào, đặc biệt là những vị trí được các bạn sinh viên phản ánh hay xuất hiện kẻ biến thái.

“Ngoài ra, nhà trường đã tiến hành làm việc với Công an phường Mai Dịch. Phía công an cũng đã cho người mặc thường phục theo dõi, tuy nhiên, vẫn không phát hiện gì thêm do sự việc không xảy ra thường xuyên”, thầy Thái chia sẻ.

Nhiều bạn nữ hoảng sợ, la hét và mắng chửi, nhưng càng hét, đối tượng càng thích tỏ ra thỏa mãn và liên tục cười lớn. Ảnh: ABC.

Ngoài ra, với một số bình luận cho rằng kẻ biến thái trà trộn, đi lại trong khuôn viên trường, thầy Thái khẳng định không có sự việc trên do nhà trường có lắp camera an ninh cũng như bảo vệ thường xuyên trực chốt tại 2 cổng trường.

Cần sự bình tĩnh

Biến thái xuất hiện ngày càng nhiều kèm theo đó là nỗi lo lắng của những sinh viên khi hàng ngày phải đối mặt với hành vi ghê tởm của nhiều kẻ bệnh hoạn.

Trước tình trạng này, võ sư Trần Trung Sơn, nguyên huấn luyện viên trưởng tuyển Muay Quốc gia Việt Nam kiêm giáo viên một trường THPT tại TP.HCM, lưu ý những cách để các bạn sinh viên hạn chế những trường hợp xấu có thể xảy ra khi gặp những kẻ có hành động biến thái.

Đầu tiên, sinh viên cần trang bị kỹ năng sống cho bản thân. Có kỹ năng sống tốt, các bạn sẽ biết bảo vệ bản thân, nhận biết ai có ý đồ xấu và giữ khoảng cách với những đối tượng này. Ngoài ra, khi ra đường, các bạn không nên quá chú tâm vào điện thoại, hãy chú ý đến những người xung quanh để nhận biết và hạn chế gặp những tình huống không hay xảy ra.

Bên cạnh đó, võ sư Trần Trung Sơn cho biết nếu kẻ biến thái có sự tiếp cận gần hơn, các bạn cần có sự bình tĩnh. Trốn tránh và hoảng sợ không phải là cách giải quyết hay khi gặp biến thái. Nếu tình trạng tệ hơn, các bạn phải có sự phản kháng quyết liệt bằng lời nói, chứng tỏ mình không hứng thú và dập tắt đi ham muốn của kẻ đó.

"Đa số sinh viên gặp những tình huống như vậy đều ngỡ ngàng, bối rối, không điều tiết được cảm xúc của mình", anh Sơn nói.

Trong trường hợp xấu nhất, các bạn có thể sử dụng bản năng tự vệ, phòng vệ chính đáng và hô hào yêu cầu sự trợ giúp từ những người xung quanh.