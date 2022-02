Xu hướng thời trang phi giới tính

Nhiều nam giới ngày nay mặc váy, mang túi xách nữ ra đường. Các thương hiệu thời trang cũng đang tập trung ra mắt sản phẩm không phân biệt giới.

Tại show diễn dành cho nam giới mùa Thu 2022 của Fendi thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang Milan, giày cao gót Mary Jane, vòng cổ ngọc trai, hoa tai pha lê, váy và tất đến đầu gối “thống trị” sàn runway. “Tôi cũng có thể mua những món đồ này chứ?” là câu hỏi của nhiều tín đồ thời trang nữ sau khi xem show, theo Footwearnews.

Việc đẩy mạnh nét nữ tính truyền thống cho trang phục nam giới không phải là điều mới mẻ. Mùa trước, Fendi cũng đã trình diễn áo crop top và quần shorts ngắn. Giày đế bệt của Rick Owens hay giày cao gót thanh lịch của Christian Louboutin cũng đã đẩy lùi sự nam tính. Tại Gucci, Giám đốc sáng tạo Alessandro Michele đã tìm kiếm hình bóng nữ tính trong nhiều năm nay và giúp người bạn Harry Styles sử dụng chúng để mang đến khái niệm “người đàn ông nam tính mới”.

Chelsea Stage boots thuộc bộ sưu tập giày cao gót không phân biệt giới tính "Our Angels" của Christian Louboutin. Ảnh: CL.

Khi ranh giới dần mờ nhạt

Tuy nhiên, sự thay đổi rõ rệt không chỉ xuất hiện ở đường băng, nó còn có trong đời sống. Tại Tuần lễ thời trang nam giới Paris, nhiều đàn ông đeo túi thuộc bộ sưu tập của phụ nữ. Họ quàng qua vai, bắt chéo hoặc cầm trên tay. Chanel, Jacqemus và Amina Muaddi là những thương hiệu được nhiều nam giới ưa chuộng.

Cũng ở sự kiện này, giới mộ điệu bất ngờ khi chứng kiến sự gia tăng của những chiếc váy được đàn ông sử dụng. Họ mặc váy xếp ly, thậm chí phối cùng những chiếc áo crop top hay cut-out hợp xu hướng như nữ giới.

Bộ sưu tập mới nhất của Jacquemus cũng thể hiện khía cạnh này khi Bad Bunny diện chiếc váy nhỏ với tất và giày cao gót. Trên thảm đỏ, các nghệ sĩ như Kid Cudi mặc váy, Pharrell Williams diện áo khoác vải tweed, nhiều người khác sử dụng trang sức.

Yếu tố nữ tính trên sàn diễn đang trở nên phổ biến ở đời thường. Ảnh: AP, Fendi.

Valerie Steele - Giám đốc Học viện Công nghệ Thời trang ở New York, Mỹ - cho biết: “Khi nói đến trang sức và phụ kiện, đó là một câu hỏi về lòng can đảm. Trong những năm 1960 và đầu năm 1970, một giám đốc điều hành tại Tiffany & Co. đã chế giễu ý tưởng bán dây chuyền nạm ngọc cho nam giới”.

Steele nói rằng nhà thiết kế Rudy Gernreich đã cố gắng xóa nhòa ranh giới khi tạo ra nhiều sản phẩm giúp mọi người không còn thấy gò bó vào khuôn mẫu nam tính hay nữ tính.

Đó cũng là ý tưởng Christian Louboutin đang áp dụng vào bộ sưu tập mới nhất của mình. Bộ sưu tập không phân biệt giới tính bao gồm các kiểu giày boots cao gót, giày cao cổ, Chelsea boots, quần áo họa tiết da báo… Nó cũng cung cấp kích thước mở rộng từ 36 đến 46.

Bài toán khi ngưng tách biệt

Bộ sưu tập Christian Louboutin đã đáp ứng được yếu tố quyến rũ và công bằng. Điều này đã khiến nhiều người trong và ngoài ngành thời trang đặt ra câu hỏi: “Chúng ta có nên ngừng tách biệt thời trang nam và nữ".

Thực tế, túi xách và đồ trang sức có thể được áp dụng dễ dàng cho cả hai giới. Nhưng với quần áo may sẵn và giày dép, điều đó không hề dễ. Việc định cỡ là trở ngại không thể tránh khỏi để đạt được sự bình đẳng giới.

Đàn ông Paris mang túi nữ, mặc váy ra phố. Ảnh: G, WWD.

Steele chỉ ra: “Cơ thể nam giới và phụ nữ có nhiều điểm khác biệt. Ví dụ, quần jeans nam được cắt hơi khác so với quần jean nữ. Vấn đề là bạn phải quan tâm đến việc sản xuất hàng loạt”.

Langston - nhà bán lẻ cao cấp - cũng đồng ý khi cho rằng kích thước của nam và nữ là yếu tố quan trọng. Nó là thách thức lớn khi kết hợp các bộ sưu tập dành cho cả hai giới.

Thực tế, nhiều thương hiệu đã thành công khi xác định được kích thước không phân biệt giới tính. Giày Crocs được thiết kế có chủ đích dành cho mọi giới tính. Tại Birkenstock, thương hiệu khẳng định kích thước không có sự phân biệt giới tính thông qua việc định hình độ vừa vặn của chân giày.

Ví dụ điển hình gần đây là phần trang phục của Jonah Hill và bạn gái Sarah Brady tại buổi ra mắt phim Don't Look Up. Họ mặc bộ đồ Gucci đặt làm riêng, cho thấy sự thoải mái, không gò bó.

Jonah Hill và bạn gái Sarah Brady. Ảnh: AP.

Không dừng lại ở đó, họ cũng đeo các ghim ve áo cùng nhiều vòng cổ. Đôi giày thổ cẩm Manolo Blahnik của họ cũng có kích thước gần bằng nhau.