Xu hướng mới của các hãng laptop

Công nghệ màn hình OLED là kỳ vọng của các nhà sản xuất nhằm phục hồi doanh số laptop trên thị trường.

Acer Swift Edge 16 với màn hình OLED. Ảnh: Trusted Reviews.

Laptop màn hình OLED trở thành điểm nhấn tại triển lãm máy tính Computex 2023. Theo Bloomberg, đây là chiến lược mới của các nhà sản xuất với hy vọng phục hồi thị trường sau thời gian dài tụt dốc.

Tấm nền OLED cho màu sắc rực rỡ, độ tương phản cao hơn so với màn hình LCD, nhưng cũng tiêu tốn nhiều năng lượng. Sau nhiều năm xuất hiện trên smartphone, OLED dần trở thành công nghệ đáng chú ý trên laptop.

"Tại Asus, chúng tôi tin rằng tấm nền OLED là tương lai của máy tính xách tay", Samson Hu, đồng CEO Asus, chia sẻ với Bloomberg.

2 năm sau khi ra mắt laptop đầu tiên dùng màn hình OLED, công ty Đài Loan sở hữu 55% thị phần laptop OLED trên toàn cầu. Tuy nhiên, doanh số laptop OLED chỉ chiếm 3% so với toàn thị trường.

Theo nhà phân tích Annabelle Hsu của IDC, lý do khiến laptop OLED chưa phổ biến đến từ chi phí. Cụ thể, màn hình OLED 15,6 inch có giá cao hơn 2,5-3 lần so với màn hình LCD tương đương. Trên thị trường, các phiên bản laptop dùng OLED đều đắt hơn 150- 200 USD so với model tiêu chuẩn.

Một phần lý do còn đến từ độc quyền. Samsung Display chiếm hơn 99% sản lượng màn hình OLED cho laptop. Theo đại diện Asus, sự tham gia của một số công ty như BOE hay LG Display sẽ khiến giá màn hình cạnh tranh hơn.

Nhà phân tích của IDC cho biết LG Display đang có kế hoạch kinh doanh tấm nền OLED cho laptop để đáp ứng nhu cầu. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Apple được đồn đoán sẽ chuyển sang màn hình OLED trên MacBook.

"Có một số trở ngại liên quan đến công nghệ", Hsu cho biết. Những tấm nền OLED hiện đại nhất sử dụng công nghệ LTPS (silic đa tinh thể ở nhiệt độ thấp) vì thời gian phản hồi nhanh và màu sắc tốt hơn, nhưng khó sản xuất hàng loạt cho các màn hình 15 inch hoặc lớn hơn.

MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport. Ảnh: High Performance Laptops.

Hầu hết nhà sản xuất hiện chỉ trang bị màn hình OLED cho laptop cao cấp, một số model còn đạt chứng nhận Pantone do thể hiện màu sắc tốt.

Tại Computex 2023, MSI trình làng laptop với màn hình OLED 16 inch, phiên bản giới hạn có tên Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport. Một model khác là Acer Swift Edge 16 Acer nổi bật với màn hình OLED nhưng giá khởi điểm chỉ 1.300 USD .

Dòng máy Aero của Gigabyte cũng trang bị tấm nền OLED, kích thước mỏng nhẹ nhưng thời lượng pin hạn chế. Tính chất tự phát sáng trên từng điểm ảnh của OLED khiến các hãng đau đầu trong việc tối ưu thời lượng pin laptop.

Bên cạnh Asus hay Acer, Samsung Display cũng đang hợp tác với Dell, HP, Razer, Lenovo và Samsung Electronics để cung cấp màn hình OLED cho laptop.

"Tôi kỳ vọng sẽ có nhiều laptop dùng tấm nền OLED và Mini LED khi nhà sản xuất cố gắng phục hồi nhu cầu sau đại dịch với các sản phẩm thú vị hơn. OLED cho độ tương phản cao và màu sắc phong phú, thích hợp để sáng tạo và tiêu thụ nội dung", nhà phân tích công nghệ tiêu dùng Avi Greengart nhận định.