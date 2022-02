Xu hướng làm việc và sáng tạo về đêm của giới trẻ

Thay đổi về thói quen, phong cách sống và sở thích dần tạo ra những đặc trưng của giới trẻ trong những năm gần đây, trong đó không thể không nhắc đến xu hướng “chill” về đêm.

Bạn Nguyễn Hải Yến (sinh viên Đại học Ngân hàng TP.HCM) cho biết: “Không khí về đêm giúp tôi tìm được sự giải tỏa, đồng cảm và được chia sẻ nhiều hơn”.

Đồng quan điểm, anh Nguyễn Văn Dũng (thành viên một nhóm “phượt đêm” tại Hà Nội) chia sẻ: “Nhìn thành phố vắng người về đêm, cảm giác se lạnh, dòng sông mờ ảo, ánh điện sáng lung linh soi mặt nước khiến tôi thích thú. Đêm muộn, phố vắng cho tôi cảm giác đặc biệt”.

Theo một số nghiên cứu từ Đại học Barcelona, người thường xuyên hoạt động về đêm thường có tính cách táo bạo, thích tìm kiếm những điều mới lạ và không ngại đương đầu thử thách. Cũng theo một nghiên cứu được thực hiện bởi nhà tâm lý học Richard D. Roberts và Patrick C. Kyllonen, về những vấn đề liên quan đến toán học, đọc hiểu, trí nhớ ngắn hạn và tốc độ xử lý, người thường xuyên thức muộn có điểm số về trí thông minh cao hơn người có thói quen dậy sớm vào buổi sáng.

Hầu hết người trẻ thường xuyên thức đêm thuộc nhóm night owl (cú đêm) - người ngủ muộn, dậy muộn và làm việc hiệu quả vào ban đêm. Với nhóm người này, màn đêm không chỉ là thời điểm bản thân dễ chịu và thư giãn nhất, mà còn là thời gian lý tưởng để sáng tạo, bay bổng, sống với những ý tưởng của bản thân, từ đó tạo ra những giá trị góp phần đa dạng hóa sắc màu cuộc sống.

Với người thuộc nhóm night owl, màn đêm là thời gian lý tưởng để sáng tạo, bay bổng, sống với những ý tưởng của bản thân.

Trong thời đại số, khi phát triển kinh tế đêm với những điểm đến “không ngủ” ngày càng được đẩy mạnh, side job không còn là khái niệm xa lạ, màn đêm dần trở thành sân khấu chính của content creator (người làm nghề sáng tạo nội dung). Song hành sự mở rộng cùng những giá trị sáng tạo được công nhận của nhóm người night owl là những tiến bộ công nghệ trên loạt thiết bị thông minh như smartphone, tablet…

Những nội dung sáng tạo trong màn đêm thường xuất phát từ ý tưởng độc đáo, mang màu sắc mới lạ, những hiệu ứng hình ảnh màn đêm cũng khó thực hiện vào ban ngày. Đặc biệt, những hình ảnh, thước phim về đêm luôn mang đến cảm xúc sâu lắng, đa tầng ý nghĩa và có tính suy ngẫm nhiều hơn. Đó là một trong những lý do sáng tạo nội dung trong đêm ngày càng phổ biến trong giới trẻ, nhất là Gen Z, những người không chấp nhận sự khuôn mẫu, luôn mở lối đi riêng với những nội dung đậm dấu ấn cá nhân.

Bên cạnh đó, lối sống về đêm càng lan rộng hơn khi Gen Z dần chứng minh năng lực của mình bất kể ngày đêm. Khi quá trình toàn cầu hóa diễn ra nhanh hơn nhờ sự phát triển công nghệ, những cơ chế làm việc và cách thức kiếm tiền online (MMO) mới xuất hiện trong kỷ nguyên smartphone và ứng dụng số. Điều này đòi hỏi các nhà phát triển công nghệ phải tích cực hơn trong việc thay đổi tính năng và sức mạnh của thiết bị để phù hợp với xu hướng.

Những hình ảnh hoàng hôn và đêm mang đến cảm xúc sâu lắng, đa tầng ý nghĩa và có tính suy ngẫm nhiều hơn. Ảnh: Facebook Nguyen Thanh Luan.

Tuy nhiên, quy chuẩn nào cho một thiết bị phù hợp xu hướng “màn đêm” của giới trẻ?

Mới đây, Samsung đăng tải trailer chính thức về sự kiện Galaxy Unpacked. Điểm đáng chú ý trong đoạn giới thiệu này là phần điểm qua camera của thế hệ Galaxy S sắp ra mắt. Toàn bộ video đều thể hiện yếu tố “màn đêm” với đường hầm được bao phủ bởi bóng tối. Tuy nhiên, chỉ với một chạm nhẹ nhàng, chiếc điện thoại đưa người xem đi qua đường hầm ma mị một cách dễ dàng, đồng thời bắt trọn những khoảnh khắc trong màn đêm. Cuối video là thông điệp “Break through the night, break the rules of light” (tạm dịch: Xuyên qua màn đêm, phá vỡ các quy tắc của ánh sáng).

Với lời giới thiệu đầy thách thức: “Đôi khi, cách duy nhất để tiến về phía trước là phá vỡ các quy tắc đang kìm hãm chúng ta. Vượt qua những giới hạn của màn đêm và trải nghiệm những tiêu chuẩn chưa từng có tại sự kiện Galaxy Unpacked vào ngày 9/2”, đoạn trailer như đang “nhá hàng” về sự nhạy sáng và thuật toán HDR sẽ xuất hiện trên camera của thế hệ Galaxy S mới.

Samsung nhá hàng thế hệ Galaxy S mới với khả năng chụp ảnh và quay video rõ nét vào ban đêm.

Trước đó, ông TM Roh, Chủ tịch kiêm Giám đốc mảng Trải nghiệm Di động của Samsung, chia sẻ: “Trong sự kiện Galaxy Unpacked sắp tới, chúng tôi sẽ giới thiệu dòng S đáng chú ý nhất từng tạo ra. Thiết bị có khả năng mang đến những hình ảnh, video đẹp và sáng nhất vào ban đêm”.

Từ teasing đến chia sẻ của giám đốc mảng di động của Samsung, tất cả cho thấy tương lai đầy hứa hẹn về thế hệ camera di động chuyên nghiệp nhất sắp xuất hiện. Sự kiện Galaxy Unpacked ra mắt thế hệ Galaxy S tiếp theo diễn ra vào 22h ngày 9/2, được tường thuật trực tiếp trên Zing News, hứa hẹn trình làng loạt model vượt khỏi giới hạn công nghệ thông thường, mở ra tiềm năng mới cho thế giới động của kỷ nguyên số.