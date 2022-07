Xu hướng kết hợp văn chương và game

Từ tiểu thuyết mới của Gabrielle Zevin đến thơ của Stephen Sexton, ngày càng nhiều nhà văn đưa các trò chơi vào trong tác phẩm văn học.

Ngay trong phần đầu tác phẩm mới Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow của Gabrielle Zevin đã xuất hiện tình tiết một trong ba nhân vật chính tham gia trả lời phỏng vấn trong buổi ra mắt ấn phẩm trò chơi điện tử thực tế.

Nhân vật Samson Mazur đầy nhiệt huyết nói với người phỏng vấn rằng: “Không có hành động thân mật nào hơn là chơi game, thậm chí là quan hệ tình dục”. Đây là một thông điệp bùng nổ nhưng là một tuyên bố hoàn hảo trong bối cảnh một cuốn tiểu thuyết đánh giá cao thế giới trò chơi.

Các tác giả chú ý nhiều hơn đến trò chơi điện tử

Thông thường, các tác phẩm văn học ít khi đề cập đến trò chơi điện tử và cũng không coi đây là một nơi con người thể hiện cảm xúc. Nhưng trong tiểu thuyết của Zevin, trò chơi điện tử là nơi mà toàn bộ mối quan hệ, sự đau buồn hay tình yêu thương được diễn ra.

Tác phẩm vừa ra mắt ngày 19/7. Ảnh: Amazon.

Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow là một tác phẩm nói về những người chơi trò chơi để tồn tại và những người tạo ra trò chơi để sinh tồn. Thế giới trò chơi điện tử và sự phát triển trò chơi điện tử trở thành khung cảnh cuộc sống diễn ra.

Bea Carvalho, người đứng đầu bộ phận sách viễn tưởng của chuỗi nhà sách Waterstones, chia sẻ: “Lịch sử trò chơi trong tác phẩm này rất hấp dẫn. Đây sẽ là một tác phẩm kinh điển đối với người hâm mộ trò chơi này và chắc chắn sẽ khuyến khích nhiều người đọc bỏ qua những chiếc máy chơi game cũ. Không chỉ dừng lại ở đó, tài năng của Zevin là thông qua trò chơi điện tử để hiểu được bối cảnh chính trị và công nghệ của thời đại ngày nay, cũng như tìm ra bản sắc, nỗi đau, sức khỏe tinh thần, thành công và thất bại của con người, cùng nhiều chủ đề khác".

Trước đó, trong tập thơ đoạt nhiều giải thưởng năm 2019 của Stephen Sexton, If All the World and Love Were Young, thế giới trò chơi cũng đã trở thành một trọng tâm của tác phẩm khi các bài thơ là cảm xúc, hồi ức của tác giả xoay quanh đam mê thế giới của trò Super Mario.

Tập thơ ra mắt tháng 4/2019. Ảnh: Amazon.

Các bài thơ được đặt tên theo trò chơi này và thậm chí còn trực tiếp đối thoại với các cấp độ trong trò chơi. Khi đọc những bài thơ này, người đọc không chỉ đi sâu vào thế giới văn chương, cảm xúc của tác giả mà còn được hiểu thêm về không gian của trò chơi, về các thuật ngữ trò chơi như “mạng sống vô hạn”.

Được đặt trong một tác phẩm văn học, khái niệm này không còn mang ý nghĩa đơn thuần như một tính năng của trò chơi, mà nó còn trở nên thi vị hơn, có nhiều ý nghĩa và chiều sâu. Tử vong lúc này chỉ đơn giản là một phần của cuộc chơi. Khi bạn chết cũng đồng nghĩa với việc bạn đang bắt đầu lại.

Có thể nói các tình tiết sâu sắc về thế giới trò chơi của hai tác phẩm này đang góp phần cho thấy một sự thay đổi về quan điểm đối với trò chơi điện tử trong các tiểu thuyết thương mại và văn học.

Lịch sử ra đời khác biệt nhưng nhiều giá trị gắn kết

Về lịch sử ra đời, trò chơi điện tử "trẻ" tuổi hơn nhiều so với thế giới sách. Sự kết hợp của hai loại hình này mới chỉ đang ở giai đoạn đầu. Chia sẻ về điều này, tác giả Zevin nói: “Trò chơi điện tử là một thể loại cực kỳ trẻ. Rõ ràng là trẻ hơn nhiều so với sách. Và chúng ta mới chỉ ở bước khởi đầu của những điều chúng ta có thể phát triển”.

Trò chơi điện tử sớm nhất xuất hiện vào những năm 1950 và cho tới nay đã liên tục có sự phát triển cả về nội dung, hình thức và công nghệ chơi. Trong khi đó, những văn bản tiếng Hy Lạp và tiếng Latinh đầu tiên có thể được coi là tiểu thuyết văn xuôi đã xuất hiện từ thế kỷ thứ nhất. Sự phát triển 70 năm qua của trò chơi điện tử chỉ là một dấu chấm khi so sánh với lịch sử của thế giới văn chương.

Trong khi trò chơi điện tử đã có sự giao thoa rõ rệt với điện ảnh, thông qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Ready Player One, thì sự xuất hiện của nhiều tác phẩm như của Zevin và Sexton cũng đang góp phần mở một con đường nhân văn và tao nhã đưa trò chơi điện tử và văn học đến gần nhau hơn.

Thế giới trò chơi và điện ảnh đã có sự kết hợp đình đám trong phim Ready Player One. Ảnh: BBC.

Dù trò chơi điện tử từ lâu đã là một hình thức giải trí cho cả trẻ em và người lớn, chúng cũng đã xuất hiện lờ mờ bên lề các loại hình nghệ thuật, thì việc chúng trở thành một tâm điểm trong những tác phẩm văn chương mới của Gabrielle Zevin và Stephen Sexton cũng đang mang đến nhiều niềm hi vọng hơn.

Thế giới trò chơi và không gian văn học, nghệ thuật luôn chứa đựng sự gần gũi với mỗi người. Và điểm chung này có thể kết nối hai thể loại trên, hứa hẹn tạo nên những tác phẩm, trò chơi thú vị trong tương lai.