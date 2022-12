Xu hướng công việc năm 2023: AI lên ngôi, nhân viên được trao quyền

2022 là một năm đầy rẫy sự hỗn loạn của thị trường việc làm và nền kinh tế toàn cầu. Các chuyên gia dự đoán năm tới sẽ chứng kiến những biến đổi thậm chí sâu sắc hơn.

Trong bài viết của mình trên trang Career Foundry, tác giả Matthew Deery đã đưa ra 7 xu hướng định hình nơi làm việc vào năm 2023, cũng như ý nghĩa của nó với người lao động và những ai đang muốn chuyển ngành.

Năm 2022 đã chứng minh cho các doanh nghiệp thấy rằng các nhân viên, đặc biệt trong ngành công nghệ, có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ dù không tới văn phòng. Đó cũng là lý do phần lớn người lao động muốn giữ vững xu hướng này.

Theo số liệu tổng hợp của trang CodeSubmit, 75% người lao động trên toàn cầu tin rằng làm việc từ xa là điều bình thường mới.

Nói theo cách khác, những lợi ích của làm việc từ xa (bao gồm không mất thời gian và chi phí đi lại) đã vượt qua khía cạnh tiêu cực, ví dụ ít kết nối trực tiếp hơn với đồng nghiệp và lãnh đạo.

Hiện tại, nhiều công ty đang ưu tiên làm việc từ xa, một số doanh nghiệp khác cũng lựa chọn mô hình Hybrid - làm việc kết hợp tới văn phòng và làm từ xa.

Trên quy mô lớn hơn, mô hình làm việc linh hoạt đã khiến ý tưởng về không gian văn phòng được xem xét lại. Nhiều công ty không còn phải đầu tư lớn cho bất động sản để có được một văn phòng lớn, giúp tiết kiệm ngân sách của họ.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần cân nhắc tới nhu cầu và quyền lợi của người lao động. Cần có một văn phòng làm việc chung tương đối cho những người không có không gian tốt để làm việc tại nhà.

Năm 2021, "The Great Gesignation" (cuộc đại từ chức) đã trở thành xu hướng khi có tới 380 triệu kết quả tìm kiếm trên Google. Báo cáo cho thấy khoảng 36% người lao động Mỹ dự định nghỉ việc trong năm 2023.

Đây có lẽ là thay đổi lớn nhất ảnh hưởng đến thị trường lao động trong nhiều thế hệ, và không quá khi nói rằng "cơn địa chấn" nơi làm việc sẽ còn tiếp tục.

Đối với những ai đã nghỉ việc hoặc dự định thực hiện bước nhảy vọt, bạn sẽ phải lo lắng về sự cạnh tranh. Nhưng ở khía cạnh tích cực, đây chính là thời điểm mà cán cân quyền lực đang nghiêng về phía người lao động.

Cuộc đại từ chức đã buộc những người sử dụng lao động phải đưa ra điều kiện làm việc tốt hơn, đặc biệt trong ngành công nghệ. Sau đại dịch, người lao động đang đòi hỏi sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống tốt hơn. Sự gia tăng của "tuần làm việc 4 ngày" ở một số công ty là bằng chứng cho điều này.

Các công ty đang xem xét kỹ lưỡng về việc đưa lại trải nghiệm tốt nhất cho nhân viên tại nơi làm việc. Quyền lợi không chỉ còn đơn giản là "uống bao nhiêu cà phê tùy thích" - thứ được quảng cáo nhiều nhất trong các thông báo tuyển dụng trước đây.

Đối với các công ty muốn thu hút và giữ chân người tài, kiểu quảng cáo đó sẽ phải đưa vào dĩ vãng.

Trải nghiệm của nhân viên (EX), từng là một phần rất nhỏ trong tầm nhìn của bộ phận nhân sự, sẽ bùng nổ về ý nghĩa trong những năm tới.

Một cuộc khảo sát của hãng dịch vụ kiểm toán đa quốc gia EY chỉ ra cứ 3 người được hỏi thì một người cho rằng EX sẽ trở thành khía cạnh quan trọng nhất của chiến lược nhân sự hiệu quả vào năm 2023.

Những điều này có thể ở dạng hỗ trợ sức khỏe tinh thần (điều mà tầm quan trọng của nó chỉ được thể hiện rõ ràng sau đại dịch), tăng thời gian nghỉ ốm, tài trợ cho chi phí gia đình của nhân viên, chủ động ghi nhận nhiều hơn cho nhân viên về thành tích làm việc của họ.

Một khía cạnh quan trọng khác mà chiến lược EX nên giải quyết là đảm bảo người lao động được trang bị tốt cho công việc của họ.

Nếu nhân viên thỉnh thoảng làm việc ở nhà, họ cần có đầy đủ công cụ để thực hiện điều này. Đồng thời, cần có ngân sách để trang bị cho khu vực work from home của họ.

Đại dịch đã làm gia tăng nhu cầu về các công cụ giúp chúng ta kết nối trực tuyến hiệu quả hơn. Từ máy ghi màn hình đơn giản đến không gian làm việc bảng trắng ảo, năm tới sẽ còn có nhiều thứ được tích hợp và bổ sung vào nơi làm việc online, mang lại giá trị thực.

Nhìn chung, vào năm 2023, những người tìm việc sẽ nhanh chóng nhận thấy sự thay đổi trong cách nhìn nhận của họ. Điều này là do sự thay đổi lớn hơn đối với cách đánh giá bản thân công việc.

Cảm giác không thỏa đáng vì thiếu kinh nghiệm chuyên môn "có liên quan" là nỗi sợ hãi phổ biến đối với những ai cân nhắc chuyển sang một lĩnh vực hoặc vai trò mới.

Việc được công nhận rộng rãi rằng kỹ năng của bạn là thứ quan trọng hơn sẽ giúp bạn có thêm sức mạnh.

Nếu bạn đang chuẩn bị cho một sự thay đổi lớn trong nghề nghiệp, hãy thực hiện một số nghiên cứu để tìm ra kỹ năng nào là quan trọng nhất đối với sự nghiệp tương lai của bạn.

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên đầu tiên, nơi có nhiều thế hệ có thể làm việc trong cùng một văn phòng vào cùng một thời điểm.

Đối với cấp quản lý, điều này có thể tạo ra những thách thức khi phải tìm ra cách đảm bảo những thành viên cách biệt tuổi tác và thế hệ gắn kết với nhau.

Mặt tích cực là đối với những người lớn tuổi muốn thay đổi nghề nghiệp, nỗi bất an tiềm ẩn của họ đang được giải quyết.

Nghiên cứu Nơi làm việc dành cho Thế hệ sau của Deloitte cho thấy "tầm quan trọng ngày càng tăng của việc vượt ra ngoài các phạm trù nhân khẩu học để hiểu mọi người hơn".

Như chúng ta đã biết, tuổi tác chỉ là một con số và không có gì phải sợ hãi, vào năm 2023, người lao động có thể mong đợi các doanh nghiệp dễ dàng tiếp nhận các nhu cầu của mình hơn.

Khi đọc các tin tức về trí tuệ nhân tạo (AI), nhiều người không khỏi lo sợ rằng nó đang dần cướp đi công việc của mình. Song kịch bản có thể đổi chiều vào năm 2023.

Thay vì lo sợ những người máy "có tri giác" sẽ tới và nẫng mất công việc của mình, bạn hãy nhìn vào thực tế rằng AI đang bắt đầu tạo ra nhiều thứ mới mẻ, giúp bạn phát triển sự nghiệp.

Trước hết, các ngành công nghiệp trên toàn cầu đã và đang sử dụng AI để giúp mở rộng quy mô và hoạt động hiệu quả. Bạn sẽ ngạc nhiên về bao nhiêu cơ hội khác mà nó này đã tạo ra.

Cơ hội cụ thể có thể kể đến như công việc phát triển web và thậm chí cả thiết kế UX. Trên thực tế, viết UX cho chatbot đã trở thành một thị trường tăng trưởng đến mức bạn thậm chí có thể tham gia một khóa học chuyên về nó để trở thành một nhà viết UX có khả năng được tuyển dụng cao vào năm 2023.

Hơn thế, các công ty cũng đang sử dụng AI để giúp nhân viên phát triển sự nghiệp của chính họ. Ví dụ, công ty dược phẩm khổng lồ Sanofi đã sử dụng chương trình iMatch để giúp nhân viên trong bộ phận R&D xem họ thích những vai trò mới tiềm năng nào trong công ty, dựa trên kỹ năng cá nhân.

