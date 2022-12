Xu hướng ăn sạch, sống khỏe lên ngôi

Tác động từ Covid-19 đã thay đổi đáng kể tư duy và thói quen của người tiêu dùng Việt, nhất là trong vấn đề dinh dưỡng hàng ngày.

Theo đó, các thực phẩm sạch, được nuôi trồng tại địa phương và có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng ngày càng được ưa chuộng.

Kỹ tính khi chọn thực phẩm

Sau đại dịch, người tiêu dùng ngày càng quan tâm hơn đến việc chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình. Tại hội thảo "Cần làm gì trước xu hướng tiêu dùng sản phẩm tốt cho sức khỏe hậu đại dịch?" diễn ra vào tháng 6, đại diện NielsenIQ Việt Nam công bố khảo sát của đơn vị này. Cụ thể, 39% người tiêu dùng khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) đã mua sản phẩm có yếu tố lành mạnh trong 2 năm qua. Trong đó, 32% người tiêu dùng chọn sản phẩm lành mạnh có ghi nhãn, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Gần đây, trước thực trạng nhiều trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, người tiêu dùng càng thận trọng khi đưa ra quyết định mua sắm, đặc biệt là các thực phẩm chế biến sẵn và tươi sống.

Chị Vân Anh (32 tuổi, TP Thủ Đức, TP.HCM) cho hay yếu tố “sạch” hiện tại đã được xếp đầu tiên mỗi khi mua sắm kể từ sau Covid-19: “Gia đình có cả trẻ nhỏ và người lớn tuổi nên tôi khá kỹ tính trong việc ăn uống. Sợ thực phẩm bẩn, rau xanh còn dư lượng thuốc trừ sâu, thịt cá tẩm ướp hóa chất tràn lan nên tôi luôn tìm nơi uy tín, có quy trình kiểm soát chặt chẽ để yên tâm sử dụng cho người thân”.

Cũng để tránh rủi ro hàng hóa trôi nổi, nhiều người tiêu dùng chia sẻ ưu tiên các sản phẩm thuộc thương hiệu uy tín, được kiểm định nghiêm ngặt và có chứng nhận về an toàn, chất lượng. Làm trong ngành công nghệ, anh Phú (34 tuổi, TP.HCM) cho biết: “Tôi thấy việc công khai thông tin lên bao bì bằng các loại mã code giúp người dùng chủ động truy xuất nguồn gốc sản phẩm là rất cần thiết. Điều đó giúp tôi tin tưởng hơn vì biết đồ mình dùng được sản xuất ở đâu, tiêu chuẩn ra sao. Hiện tại, tôi chỉ chọn hàng tra được xuất xứ, quy trình sản xuất, có chứng nhận VietGAP hay organic”.

Thực phẩm sạch, xuất xứ rõ ràng đang là tiêu chí người tiêu dùng quan tâm hàng đầu.

Thực phẩm sạch và lành mạnh từ We Are Fresh

Trước những băn khoăn và nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng về thực phẩm sạch, an toàn, bổ dưỡng, một số nhà cung cấp uy tín lớn trong nước đã tiên phong xây dựng chuỗi thực phẩm bền vững, chất lượng cao. Điển hình, thương hiệu We Are Fresh của hệ thống siêu thị MM Mega Market đã và đang nhận sự tin dùng của hàng triệu khách hàng trên cả nước. Với danh mục đa dạng từ bánh ngọt, thực phẩm tươi sống, rau củ, trái cây đến các thực phẩm nhập khẩu trực tiếp, thương hiệu lên chiến lược chặt chẽ từ khâu khảo sát, hợp tác nông trại đạt chuẩn tại các địa phương trong nước.

Từ đó, We Are Fresh phát triển hệ thống trạm cung ứng được phân bổ rộng khắp với nguồn thịt heo từ các trang trại tại Đồng Nai, Hà Nội; rau củ từ Đà Lạt; trái cây theo vụ mùa từ Tiền Giang; nguồn cá chủ yếu từ Cần Thơ. Hệ thống bảo quản hiện đại được đầu tư nhằm đảm bảo thực phẩm sạch và giữ được độ tươi ngon khi đến tay người tiêu dùng.

Quầy bánh ngọt We Are Fresh được bày bán tươi ngon mỗi ngày.

Ông Bruno Jousselin - Giám đốc Điều hành MM Mega Market - chia sẻ: “Trong suốt 5 năm vận hành, các thực phẩm tươi sống của We Are Fresh đều lấy từ những nông trại có giấy chứng nhận organic, VietGAP, GlobalGAP và phải đáp ứng tốt điều kiện về chăn nuôi, canh tác từ MM Mega Market. Ngoài ra, mô hình ‘Từ nông trại đến bàn ăn’ đảm bảo nguồn cung dồi dào cũng như độ sạch, tươi sống đến tay khách hàng”.

Các sản phẩm của We Are Fresh đều tuân theo quy chuẩn rõ ràng, dưới sự quản lý và kiểm duyệt chất lượng nghiêm ngặt. Theo đó, đội kỹ sư nông nghiệp riêng của doanh nghiệp được phân bổ để giám sát quá trình trồng trọt, thu hoạch, ghi nhật ký của nhà cung cấp và tư vấn ngay khi cần.

Đã tin dùng thương hiệu trong nhiều năm, anh Phú (34 tuổi, TP.HCM) cho biết: “Điều tôi hài lòng nhất là sự rõ ràng. Từ các thông tin dinh dưỡng được in công khai trên bao bì, mã QR truy xuất tận nông trại sản xuất, tôi biết rõ nguồn gốc, công nghệ sản xuất thế nào, đạt chuẩn ra sao, từ đó dùng bữa cũng ngon miệng hơn”.

Rau củ We Are Fresh kèm mã QR truy xuất nguồn gốc nông trại.

Với chiến lược phát triển bền vững, không ngừng nâng cao uy tín, chất lượng sản phẩm, We Are Fresh đã và đang khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường thực phẩm sạch. Đây hứa hẹn là bệ phóng vững chắc để thương hiệu vươn cao hơn, góp phần chăm sóc sức khỏe người dùng trong hàng triệu bữa ăn Việt.