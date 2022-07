Xét xử tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không

Bán 7 thanh niên sang Campuchia với giá 300 triệu đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Ngọc Đức (SN 1990, ngụ Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi mua bán người.