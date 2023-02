Xét xử cựu điều tra viên giả chữ ký phó giám đốc Công an TP.HCM

Cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP.HCM hầu tòa liên quan vụ làm giả giấy tờ, chữ ký của các lãnh đạo để hợp thức hóa hồ sơ vụ án.

Ngày 22/2, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh, cựu thiếu tá, điều tra viên sơ cấp thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP.HCM, về tội Giả mạo trong công tác theo điểm c, khoản 2 Điều 359 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 1-5 năm.

Quá trình thủ tục, HĐXX cho biết để phục vụ xét xử, tòa đã triệu tập những người có quyền và nghĩa vụ liên quan là cán bộ công tác tại Công an TP.HCM như: ông Trần Văn Phú (Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra), ông Nguyễn Văn Hải và ông Huỳnh Lê Hoàng Vũ (Phó đội trưởng đội 8 Phòng cảnh sát hình sự), bà Trần Thị Nguyệt Ánh (cán bộ tổ văn thư Văn phòng cơ quan CSCĐ)... Tuy nhiên, những người này đều không có mặt.

9h, đại diện VKSND TP.HCM công bố bản cáo trạng.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh tại tòa. Ảnh: Dương Trang.

Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định bị can Nguyễn Tuấn Thanh được phân công thụ lý, xác minh nguồn tin về tội phạm theo đơn bà Hồ Thị H. tố cáo bà Võ Thị H. có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình xác minh nguồn tin, thấy các tài liệu thu được khi khám xét khẩn cấp tại nhà bà Võ Thị H. không phải do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp mà được tạo nên bằng phương pháp in phun màu, bị can Thanh có báo cáo đề xuất gửi ông Nguyễn Văn Hải và ông Huỳnh Lê Hoàng Vũ cho ý kiến để trình lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra về việc khởi tố vụ án Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Khi gần hết thời hạn xác minh nguồn tin nhưng chưa nhận được phê duyệt đề xuất của lãnh đạo Công an TP.HCM, lo sợ nguồn tin về tội phạm bị quá thời hạn không được giải quyết, sợ bị VKSND TP.HCM kiến nghị, ảnh hưởng đến thành tích của bản thân nên Thanh đã sử dụng phương thức, thủ đoạn dùng máy tính cá nhân in các văn bản tố tụng, cắt dán chữ ký của ông Nguyễn Văn Hải, chữ ký của ông Trần Văn Phú để làm giả 4 tài liệu và các văn bản tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM rồi chuyển 2 văn bản này đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM để nhập, lấy số vụ án.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của ban lãnh đạo Công an TP.HCM về việc chuyển hồ sơ vụ án trên sang cho Phòng PC01 Công an TP.HCM để thụ lý điều tra, ngày 25/12/2020, bị can Thanh bàn giao hồ sơ nguồn tin và quyết định khởi tố vụ án, công văn kiểm sát quyết định khởi tố vụ án được làm giả cho Phòng PC01.

Khi tiếp nhận, thấy hồ sơ còn thiếu nhiều tài liệu tố tụng nên Phòng PC01 có công văn gửi Phòng PC02 yêu cầu cung cấp bổ sung các tài liệu còn thiếu. Nhận được yêu cầu trên, Nguyễn Tuấn Thanh tiếp tục làm giả các quyết định phân công Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra tiến hành khởi tố, điều tra, quyết định phân công điều tra viên, cán bộ điều tra.

Bị can Thanh photocopy chữ ký nháy của ông Trần Văn Phú, chữ ký của ông Nguyễn Văn Hải và ông Đinh Thanh Nhàn (Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM) dán vào các quyết định đã soạn sẵn rồi tự đóng dấu vào 2 văn bản này để chuyển cho Phòng PC01, đưa vào hồ sơ vụ án theo yêu cầu.

Nhận tài liệu bổ sung, thấy vẫn còn thiếu các thủ tục tố tụng đã yêu cầu song Phòng PC02 không có phản hồi nên Phòng PC01 tiếp tục có công văn đề nghị Phòng PC02 cung cấp các thủ tục tố tụng còn thiếu.

Quá trình tiến hành kiểm tra, rà soát các nội dung theo yêu cầu của Phòng PC01, Phòng PC02 phát hiện nguồn tin tội phạm theo đơn của bà Hồ Thị H. tố cáo bà Võ Thị H. chưa được đề xuất khởi tố vụ án và ông Trần Văn Phú chưa được ông Đinh Thanh Nhàn ký quyết định phân công tiến hành khởi tố, điều tra.

Ngoài ra, ông Phú cũng không ký quyết định khởi tố vụ án cũng như các văn bản tố tụng liên quan đến việc khởi tố. Kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, lãnh đạo Phòng PC02 phát hiện hồ sơ vụ việc nêu trên là do Thanh làm giả. Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cũng đã có văn bản kiến nghị đến Giám đốc Công an TP.HCM để yêu cầu xử lý nghiêm về trách nhiệm theo quy định đối với ông Phú và nhiều cán bộ liên quan trong vụ án.