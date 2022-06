Xem xét trách nhiệm một phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh trong vụ Việt Á

Ngày 13/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã họp, xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm liên quan đến Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á.

Theo đó, ngoài việc công bố các hình thức kỷ luật đối với 4 cán bộ thuộc thị xã Đông Triều, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục xem xét trách nhiệm của ông Phạm Văn Thành (Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh).

Ông Thành từng làm việc tại Văn phòng Tỉnh ủy, Chủ tịch rồi Bí thư kiêm Chủ tịch thị xã Đông Triều từ tháng 1/2020 đến hết tháng 6/2021. Sau đó, ông Thành được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh này.

Cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can đối với các ông Nguyễn Xuân Tiến (Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều), Nguyễn Thành Định (Phó giám đốc Trung tâm Y tế), bà Nguyễn Thị Thanh Hảo (Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã) và bà Đào Thị Kim Dung (Trưởng phòng Y tế).

4 bị can trên bị điều tra về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Họ bị cáo buộc làm trái công vụ, ký hồ sơ đấu thầu, nghiệm thu không đúng số lượng kit xét nghiệm và kit tách chiết đã sử dụng trên thực tế để thanh toán cho Công ty Việt Á. Hành vi này gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước.

Trước khi bị khởi tố, ông Nguyễn Xuân Tiến và 3 bị can còn lại đã bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Ngoài các cá nhân trên, Ban Thường vụ Thị ủy Đông Triều nhiệm kỳ 2020-2025 cũng bị cảnh cáo do có vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, để cho UBND thị xã có sai phạm trong thực hiện gói thầu của Việt Á.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Bình (Phó chủ tịch thị xã Đông Triều) và Dương Thành Trung (Phó phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã).

Cuối tháng 12/2021, một lãnh đạo CDC Quảng Ninh từng chia sẻ với báo giới về kit test Việt Á. Khi đó, vị này nhấn mạnh CDC Quảng Ninh chưa từng mua kit xét nghiệm từ Công ty Việt Á.

Gần 6 tháng qua, Bộ Công an và công an các địa phương đã khởi tố hơn 60 bị can về nhiều tội danh để điều tra những sai phạm trong quá trình mua sắm kit xét nghiệm SARS-CoV-2 khi phòng, chống dịch Covid-19.

Mới đây nhất, tối 7/6, Bộ Công an khởi tố, bắt giam các ông Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Y tế), Chu Ngọc Anh (cựu Chủ tịch Hà Nội) và Phạm Công Tạc (cựu Thứ trưởng Bộ KH&CN) sau khi xác định 3 bị can có nhiều sai phạm trong vụ án này.