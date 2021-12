Xem xét tội danh đối với 2 bị can trong vụ bé gái 8 tuổi tử vong

Công an quận Bình Thạnh đang củng cố hồ sơ, xác định hành vi của Trang và Thái để xem xét có cơ sở chuyển đổi tội danh hay không.

Chiều tối 31/12, Công an TP.HCM tổ chức họp báo cuối năm để thông tin tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian qua.

Trả lời báo chí về tiến độ điều tra vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong ở quận Bình Thạnh, thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng công an quận Bình Thạnh, cho biết ngay sau khi phát hiện vụ bạo hành xảy ra trên địa bàn, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Võ Quỳnh Trang về hành vi Hành hạ người khác. Sáng nay, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, cha bé gái).

Theo ông Đạt, cơ quan điều tra đang củng cố, xác định hành vi của Trang và Thái để xem xét có cơ sở chuyển đổi tội danh hay không.

“Cơ quan điều tra cần thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý đúng người đúng tội danh”, thượng tá Đạt nói và cho biết công an quận cũng như Công an TP.HCM sẽ cương quyết xử lý các hành vi bạo hành trẻ em. Trong thời gian tới, vụ này sẽ được đưa ra xét xử làm án điểm.

Trang và Thái.

Nói về sự việc bạo hành bé gái dẫn đến tử vong ở quận Bình Thạnh, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho rằng đây là sự kiện đau lòng, không chấp nhận được trong thời đại văn minh. Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận Bình Thạnh tổ chức điều tra để xử lý vụ việc.

Đại tá Quang cho biết công an thành phố đã thống nhất với liên ngành tố tụng đây là vụ án điểm, tập trung điều tra, truy tố xét xử và cảnh tỉnh toàn xã hội, không để điều này tái diễn.

“Trong quá trình điều tra, nếu tài liệu chứng cứ thể hiện tội danh khác, cơ quan điều tra sẽ xử lý thêm tội danh đó. Chúng ta phải nhấn lên hồi chuông, thực hiện các giải pháp về xã hội nhằm phòng ngừa, nâng nhận thức của người dân về quyền của trẻ em”, đại tá Nguyễn Sỹ Quang nhấn mạnh.

Về tiến độ điều tra vụ việc, ông Quang khẳng định cơ quan điều tra đang làm rất quyết liệt. Việc dư luận bày tỏ bất bình, bức xúc là điều Công an TP.HCM rất chia sẻ. Tuy nhiên không thể thể hiện những bất bình bằng hành động vi phạm khác như tập trung đông người tại hiện trường, tạo ra hiệu ứng khác không đáng có.

“Công an đã làm rất quyết liệt, nhanh chóng kịp thời. Đến giờ, tôi cho rằng kết quả điều tra rất thỏa đáng”, Phó giám đốc Công an TP.HCM lưu ý.

Theo báo cáo của Công an TP.HCM, trong năm 2021, đơn vị ghi nhận gần 4.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 438 vụ so với năm 2020.

Lực lượng công an thành phố mở 4 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung vào các đường dây, tổ chức tội phạm, làm rõ hơn 2.800 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 4.227 tội phạm.

Về tội phạm ma túy, Công an TP.HCM đã triệt phá gần 1.300 vụ, bắt 2.357 tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thu giữ hơn 102 kg Heroin; 3,38 kg Cocaine; 119 kg cần sa;

Trong đợt dịch lần thứ 4, Công an TP.HCM đã triển khai, vận hành và bảo vệ 6.452 vùng xanh; chủ động xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại 16 bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19, 400 điểm thu dung, 5.286 khu cách ly, phong tỏa, 700 điểm tiêm ngừa vaccine; lực lượng Công an TP.HCM là nòng cốt, thường xuyên phối hợp lực lượng y tế truy vết các ca nhiễm tại 312 phường, xã, thị trấn... với khoảng 17.000 lượt cán bộ, chiến sĩ/ ngày để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Lực lượng công an cũng tham mưu Thành ủy và UBND TP.HCM về xây dựng chính sách an sinh hỗ trợ cho người dân lao động, người yếu thế, đảm bảo tốt tình hình an sinh xã hội trên địa bàn. Ngoài ra, Công an TP.HCM đã rà soát và thu dung, chăm lo cho hơn 1.600 người lang thang cơ nhỡ, không nơi cư trú, góp phần hạn chế lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng từ số này.