Xem xét khởi tố vụ nạn nhân tử vong sau 2 tháng nâng mũi

Cơ quan chức năng đang chờ kết quả giám định để làm căn cứ cho việc có hay không khởi tố vụ án nạn nhân tử vong sau khi nâng mũi tại một cơ sở làm đẹp tư nhân.

Tối 18/3, một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho Zing biết sau khi nắm bắt thông tin về việc chị P.T.D.H. (22 tuổi, quê Long An) tử vong nghi do liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ, cơ quan điều tra đang thu thập thêm thông tin để củng cố hồ sơ.

Chiều 18/3, cổng ngôi nhà nơi nạn nhân đến nâng mũi đã đóng. Ảnh: H.L.

Theo vị này, ngoài làm rõ nguyên nhân chị H. tử vong, cơ quan công an cũng tập trung xác minh dấu hiệu cơ sở làm đẹp nơi chị này đến sử dụng dịch vụ hoạt động không phép.

Thông tin xác minh ban đầu cho thấy chủ cơ sở này cũng chưa có giấy phép hành nghề liên quan đến lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ.

"Cơ quan điều tra chờ kết quả giám định và một số nội dung liên quan để xem xét có khởi tố vụ án hình sự hay không", vị lãnh đạo quận thông tin thêm.

Trong ngày 18/3, Zing nhiều lần liên hệ song ông P. (được cho là chủ cơ sở nơi nạn nhân H. đến sử dụng dịch vụ trước khi tử vong) từ chối đưa ra bình luận về sự cố.

Trong khi đó, chia sẻ với báo giới, một lãnh đạo Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết cơ sở làm đẹp liên quan vụ việc chưa được cấp phép. Theo vị này, nạn nhân H. đã đến cơ sở này để nâng mũi dù nơi đây không phải cơ sở thẩm mỹ.

Theo ghi nhận, cơ sở làm đẹp trên nằm trong khuôn viên tòa nhà liền kề cao 5 tầng trên phố Tân Mai, phường Tương Mai thuộc quận Hoàng Mai và tách biệt với khu dân cư xung quanh. Khu vực trước cửa cơ sở này chỉ gắn tấm biển ghi "H.M.P.", không gắn biển hiệu quảng cáo, giới thiệu nào về việc làm đẹp hay thẩm mỹ.

Chiều 18/3, một số người dân khu vực cho biết những ngày qua, ngôi nhà thường xuyên đóng cửa, không có ai ra vào. Họ cũng ít khi giao tiếp với những người bên trong.