Xe tay ga về đầy kho, giá giảm sâu, dễ mua để chơi Tết

Giá bán nhiều mẫu xe như Honda Vision, Yamaha Janus hay cả Vario 160 đang ở mức khá bình ổn. Lượng xe về nhiều cũng là điều kiện tốt để người tiêu dùng mua xe chơi Tết.

Giá xe tay ga hạ nhiệt, giảm sâu trước thềm Tết Nguyên đán. Ảnh: Bối Hạ.

Tết Nguyên đán cận kề cũng là thời điểm doanh số xe máy nhiều khả năng tăng cao theo nhu cầu mua sắm của người dân. Nhờ nguồn cung dồi dào ở các tháng cuối năm 2022, lượng xe máy nói chung và xe tay ga nói riêng ở thời điểm này đang lấp đầy các kho và giá bán cũng tương đối dễ chịu.

Xe về nhiều, giá bình ổn

Có mặt tại một cửa hàng xe máy Honda tại quận 11 (TP.HCM), phóng viên ghi nhận lượng xe tay ga Vision có sẵn rất nhiều, đa dạng về màu sắc cũng như phiên bản. Tại cửa hàng này hiện chỉ có dòng Honda Vision 2023 vốn vừa được Honda giới thiệu gần đây.

“Vision hiện có sẵn rất nhiều xe. Duy chỉ tùy chọn màu xám đen của phiên bản Thể thao là đang tạm hết hàng”, nhân viên cửa hàng này cho biết.

Cũng tại cửa hàng này, giá bán thực tế của các phiên bản Honda Vision 2023 tương đối dễ chịu. Cụ thể, phiên bản Cao cấp có giá 35,6 triệu đồng, còn phiên bản Đặc biệt có giá bán 36,6 triệu đồng.

Đối với Honda Vision phiên bản Thể thao vừa được ra mắt, giá bán thực tế tại cửa hàng là 40,1 triệu đồng, chênh lệch gần 3,5 triệu đồng so với giá niêm yết của Honda Việt Nam.

Giá thực tế của dòng tay ga Honda Vision chỉ còn chênh lệch vài triệu đồng so với niêm yết chính hãng. Ảnh: Bối Hạ.

Tại đây, Vario 160 cũng góp mặt với giá bán từ 52 triệu cho đến cao nhất 56,8 triệu đồng ở phiên bản Thể thao. Như vậy mẫu xe vừa ra mắt này vẫn có giá bán khá bình ổn nếu đặt cạnh mức chênh lệch vài triệu đồng của Honda Vision.

Mặc dù phải chịu chung cảnh đội giá với Honda Vision, mẫu tay ga Honda Air Blade cũng chỉ ghi nhận khoảng chênh lệch tối đa 2,6 triệu đồng ở các phiên bản 125 cc. Ở biến thể động cơ có dung tích lớn hơn, giá bán tại các đại lý của Air Blade 160 cc đang dao động từ 58 triệu đến 59,9 triệu đồng tùy phiên bản.

Tại một cửa hàng Yamaha ở khu vực quận 7 (TP.HCM), các mẫu Janus và Grande cũng có sẵn với số lượng khá lớn. Nhân viên bán hàng tiết lộ lượng khách tìm đến cửa hàng trong giai đoạn gần đây đã tăng trưởng đáng kể.

“Giá xe Janus bản Giới hạn đang rất tốt, hiện chỉ ở mức 33,7 triệu đồng”, nhân viên cho biết.

Như vậy, giá bán thực tế của mẫu xe tay ga từng khan hàng này đã về gần sát với mức niêm yết chính hãng. So sánh với giá đề xuất do Yamaha Việt Nam ghi nhận trên trang chủ, giá thị trường của Janus chỉ còn chênh lệch 600.000 đồng.

Về phần Grande, giá bán của mẫu xe tay ga này cũng ghi nhận mức sụt giảm đáng kể so với nhiều tháng trước. Cụ thể trong những ngày đầu năm mới, người tiêu dùng đang có thể mua Yamaha Grande với giá từ 47 triệu đến 55,1 triệu đồng tùy phiên bản.

Hai mẫu tay ga Grande và Janus của Yamaha cũng có giá bán tương đối dễ chịu. Ảnh: Bối Hạ.

So với thời điểm giữa năm ngoái, giá thực tế của Grande đã tiến gần về mức đề xuất khi chỉ chênh lệch 200 nghìn đồng ở phiên bản Tiêu chuẩn và chỉ phải chịu cảnh đội giá đáng kể ở phiên bản Giới hạn.

Hiện, khách hàng mua xe Honda và Yamaha đều đang được 2 hãng xe triển khai chương trình quay số trúng thưởng, với những phần quà có giá trị cao như Honda SH 350i hay vàng SJC.

Nguồn cung dồi dào, sức mua tăng mạnh

Số liệu mới nhất do Tổng cục Thống kê công bố cho thấy lượng xe máy sản xuất trong tháng 12/2022 ước đạt 351.100 xe. Tuy có sụt giảm nhẹ 0,8% so với tháng 11 (353.900 xe), số xe máy nội địa của Việt Nam đã tăng trưởng 4,4% so với cùng kỳ của năm 2021.

Xét riêng trong quý IV/2022, ước tính cả nước ta đã hoàn thành sản xuất và lắp ráp hơn 1 triệu xe máy, cao hơn 33,3% so với quý III/2022 và tăng trưởng 19,8% so với cùng kỳ của năm 2021.

Nhờ vậy, lượng xe máy nội địa của Việt Nam trong năm vừa qua ước tính đã vượt qua con số 3,3 triệu xe, đánh dấu mức tăng trưởng 9,9% so với năm 2021.

Lượng xe máy khá lớn được bổ sung cho thị trường trong nửa cuối năm 2022 đã giúp giá bán một số mẫu xe máy, đặc biệt là xe tay ga, được kéo về mức bình ổn.

Trước đó trong giai đoạn tháng 6-7, giá lăn bánh của Honda Vision từng đạt đỉnh 60 triệu đồng ở một số khu vực. Yamaha Janus và Grande cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi bị đội giá 7-8 triệu đồng.

Số liệu do Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) công bố cho thấy tổng doanh số sau 3 quý đầu năm 2022 của các đơn vị thành viên đã đạt hơn 2,17 triệu xe. Tính trung bình, cứ mỗi ngày người Việt lại mua gần 8.000 xe máy.

Doanh số xe máy tại Việt Nam được cải thiện Doanh số của các thành viên VAMM giai đoạn 2017-2022 (Số liệu: VAMM) Nhãn 2017 2018 2019 2020 2021 3 quý 2022 2022 (Ước lượng) Doanh số xe máy xe 3272373 3386097 3254964 2712615 2492372 2171158 2894877

Như vậy, gần như doanh số của các thành viên VAMM trong năm 2022 sẽ vượt qua số liệu ở kỳ báo cáo liền kề. Theo ước lượng của Zing, doanh số cả năm 2022 của thị trường xe máy Việt Nam có thể tiến sát mốc 2,9 triệu xe hoặc thậm chí cao hơn.

Sau 12 tháng của năm 2021, tổng doanh số của 5 thành viên VAMM đã đạt gần 2,5 triệu xe. Con số này của năm 2020 là hơn 2,7 triệu xe, trong khi đỉnh doanh số gần 3,4 triệu xe từng được xác lập hồi năm 2018.