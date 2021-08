Xe tải vượt 5 chốt kiểm soát dịch bằng mã QR của ôtô chở lúa gạo

Chủ xe tải ở Tiền Giang thừa nhận việc sử dụng mã QR của phương tiện khác để vượt 5 chốt kiểm soát dịch các tỉnh Đồng Tháp, Long An và Bình Dương.

Ngày 2/8, Công an huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, điều tra việc chủ xe ở tỉnh Tiền Giang sử dụng mã QR của phương tiện khác để chở hàng hóa qua nhiều chốt kiểm dịch.

Cảnh sát đã tạm giữ xe tải do Huỳnh Văn Hoàng (56 tuổi, ở tỉnh Tiền Giang) làm chủ. Sáng 1/8, lực lượng chức năng kiểm tra mã QR trên ôtô tải do Ngô Văn Vũ (42 tuổi) cầm lái, đang dừng để lên hàng hóa ở xã Mỹ An.

Sau khi quét mã QR, cảnh sát phát hiện mã này cấp cho ôtô tải biển số Tây Ninh để chở lúa gạo theo lộ trình Tây Ninh, Long An và Tiền Giang.

Chủ xe thừa nhận nhiều ngày qua, xe tải chở hàng từ huyện Tháp Mười đến tỉnh Bình Dương. Xe tải qua 5 chốt kiểm dịch ở Đồng Tháp, Long An và Bình Dương nhưng lực lượng kiểm soát không quét mã nên không phát hiện QR code là của một phương tiện khác.

Nam tài xế chở người từ vùng dịch bị cảnh sát lập biên bản vi phạm. Ảnh: Công an cung cấp.

Cùng ngày, Công an huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, đã lập biên bản, xử phạt hành chính Nguyễn Văn Tính (35 tuổi, ở huyện Tam Bình) về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Tính điều khiển xe tải đến chốt kiểm dịch ở xã Mỹ An, cảnh sát kiểm tra và phát hiện trên xe có hai người khác, gồm: Trương Hồ Anh Vy (23 tuổi, ở huyện Mang Thít) và Châu Yến Linh (22 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp).

Tính khai nhận chở hai người nêu trên từ huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, để về Vĩnh Long. Tính thừa nhận biết rõ hai địa phương này đều đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nhưng vẫn cố tình vi phạm.

Cảnh sát đã lập biên bản vi phạm đối với Tính, Vy và Linh, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng đưa hai người trở về từ vùng dịch đến khu cách ly tập trung.