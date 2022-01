Xe Morgan Plus Four đầu tiên tại Việt Nam về tay ông Nguyễn Quốc Cường

Morgan Plus Four là mẫu xe thể thao mang thiết kế cổ điển và không chạy đua theo các tính năng hiện đại.

Mới đây, ông Nguyễn Quốc Cường đã đăng tải dòng trạng thái công bố việc vừa tậu về chiếc Morgan Plus Four đầu tiên tại Việt Nam. Như vậy, đây cũng là chiếc xe đầu tiên gia nhập bộ sưu tập của doanh nhân 8x trong năm 2022.

Trước đó, garage của ông Cường ghi nhận sự xuất hiện của chiếc Ferrari F8 Tributo, Mercedes-AMG GT-R, Mercedes-AMG G 63 và Rolls-Royce Wraith.

Chiếc Morgan Plus Four được một showroom chuyên kinh doanh siêu xe và xe sang nhập về. Đây cũng chính là đơn vị nhập khẩu chiếc Ferrari F8 Tributo cho ông Cường.

Showroom này cũng từng chia sẻ việc trở thành đại lý chính hãng của thương hiệu Anh quốc tại Việt Nam, nên nhiều khả năng đây là một trong những chiếc Morgan chính hãng đầu tiên cập bến thị trường trong nước.

Hiện số tiền mà ông Cường phải chi trả để sở hữu chiếc xe thể thao Anh quốc vẫn là một ẩn số. Ở thị trường nước ngoài, Morgan Plus Four có giá bán khởi điểm từ 87.000 USD , cùng tầm giá với Porsche 718 Cayman, BMW M4, Chevrolet Corvette C8 hay Jaguar F-Type.

Có thể thấy Morgan Plus Four không phải là mẫu xe quá đắt giá nếu so với bộ sưu tập siêu xe của Nguyễn Quốc Cường, tuy nhiên nó là mẫu xe mang thiết kế khác lạ nhất, theo phong cách cổ điển đặc trưng.

Ngoại thất của xe được sơn màu xanh dương nổi bật, kết hợp với bộ mâm và phần mui vải màu đen sơn đen bóng tạo sự tương phản. Bên trong nội thất, xe được bọc da màu đỏ mận, mang đến cảm giác sang trọng và cổ điển, trong khi phần tựa đầu ở ghế được thêu logo của hãng.

So với thế hệ trước, mặc dù ngoại hình không có sự khác biệt nhiều. Hệ thống khung gầm bằng nhôm CX-Generation được thiết kế hoàn toàn mới. Khung xe vẫn được làm từ gỗ tần bì, vốn là đặc trưng của thương hiệu xe Anh quốc.

Nội thất được thiết kế tối giản với đồng hồ cơ và màn hình nhỏ sau vô-lăng, không có màn hình giải trí trung tâm. Vô-lăng không tích hợp nút bấm, phanh tay dạng cơ và cần số gật gù đặc trưng của BMW.

Xe được trang bị động cơ I4, dung tích 2.0L được phát triển bởi BMW, sản sinh công suất 255 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm. Với khối lượng nhẹ hơn 1 tấn, Morgan Plus Four có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4,8 giây. Vận tốc tối đa của xe đạt 240 km/h.

Trước chiếc xe này, Việt Nam cũng ghi nhận sự xuất hiện của một số chiếc thuộc thế hệ trước với tên gọi giống hệt, tuy nhiên được viết thành Morgan Plus 4 hoặc Morgan +4.