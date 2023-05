Xe khách lao lên dải phân cách sau va chạm trên quốc lộ

Xe khách lao lên dải phân cách sau va chạm. Ảnh: An Huy.

Khoảng 9h ngày 10/5, xe khách 29 chỗ mang biển số 70B-022.64 chạy trên quốc lộ 22, hướng từ TP.HCM đi Tây Ninh.

Khi cách cầu An Hạ khoảng 200 m, xã Tân Hiệp (Hóc Môn), phương tiện này va chạm với ôtô con mang biển số 51G-152.79 chạy cùng chiều.

Sau cú va chạm, xe khách mất lái lao lên dải phân cách rồi băng qua làn đường ngược lại.

Ôtô con hư hỏng nặng sau cú va chạm. Ảnh: An Huy.

Vụ việc khiến cả hai phương tiện hư hỏng, nhiều hành khách trên hai phương tiện hoảng loạn. Giao thông trên quốc lộ 22 ùn ứ cả hai hướng.

Đội CSGT An Sương đã đến xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân tai nạn. Đến trưa cùng ngày, vụ tai nạn mới được giải quyết xong, giao thông qua khu vực bình thường trở lại.

Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực gần cầu An Hạ, huyện Hóc Môn. Ảnh: Google Maps.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.