Xe điện, laptop chuẩn bị tăng giá

Giá lithium tăng vọt có thể tác động trực tiếp đến giá pin, qua đó ảnh hưởng tới chi phí sản xuất của xe điện hay các sản phẩm công nghệ.

Các nhà sản xuất xe điện đang phải đối mặt với vấn đề lớn đầu năm 2022 là giá pin lithium tăng vọt. Theo phân tích của Rystad Energy, lithium đang được giao dịch ở mức giá cao kỷ lục 35 USD /kg ở châu Á và có khả năng tiếp tục leo lên 50 USD /kg vào nửa cuối năm 2022.

Hơn một nửa lượng lithium trên thế giới được sử dụng để sản xuất pin, như pin dành cho xe điện, điện thoại di động hay máy tính xách tay. Phần còn lại được sử dụng trong các ngành công nghiệp sản xuất kính, gốm sứ và dược phẩm. Lithium là thành phần chính của pin cho xe điện và được mệnh danh là xăng của tương lai.

Mỏ khai thác lithium ở Australia. Ảnh: Iseekplant.

Mối quan tâm đến pin lithium bắt đầu bùng nổ từ ​​đầu năm 2021, khi mà các hãng sản xuất xe điện bắt đầu cạnh tranh giành thị trường.

Dự kiến ​​nguồn cung cấp lithium sẽ hạ xuống mức thấp nhất trong nửa đầu năm 2022, do sản lượng ở Trung Quốc và Nam Mỹ giảm mạnh. Các nhà sản xuất Trung Quốc dường như không muốn bán khối lượng lớn lithium trên thị trường do hạn chế về nguồn cung và các vấn đề hậu cần do đại dịch. Điều này tạo ra những tắc nghẽn trong thị trường giao dịch.

Tương tự, các nhà cung cấp ở Nam Mỹ cũng do dự trong việc phân bổ khối lượng lithium, dù họ đã lên kế hoạch tăng cường vào năm 2022 vì những thách thức về hậu cần.

“Giá lithium đã tăng hơn 230% so với năm ngoái do thiếu nguồn nguyên liệu sẵn có”, ông Caspar Rawles, nhà phân tích của Benchmark Mineral Intelligence cho biết.

Giá lithium tăng vọt trong năm 2021. Ảnh: Trading Economics.

Sự thắt chặt nguồn cung đối với lithium, kết hợp với nhu cầu pin LFP (Lithium Ferrous Phosphate, một loại pin sử dụng lithium), dự kiến ​​sẽ giữ giá lithium carbonate cao vào đầu năm 2022. Tuy nhiên, giá pin sẽ dần hạ nhiệt sau khi tình trạng tắc nghẽn nguồn cung giảm bớt ở Trung Quốc và kế hoạch gia tăng ở Nam Mỹ thành hiện thực.

Giá hợp đồng lithium tại Thường Châu tháng 1/2022 đạt mức cao nhất trong ngày là 418.500 tệ/tấn vào ngày 10/1, tăng 14,34% so với ngày 31/12/2021. Giá hợp đồng sau đó giảm xuống 3.545 tệ/tấn vào cuối ngày 12/1. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để khẳng định liệu giá hợp đồng lithium của Thường Châu có tiếp tục tăng mạnh hay không.