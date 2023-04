Xe của Hyundai và Kia dễ bị trộm

Theo nhiều người, những chiếc xe của Kia và Hyundai tại Mỹ dễ bị kẻ cướp nhắm đến bởi chúng thiếu hệ thống chống trộm Immobilizer.

Số vụ mất cắp liên quan đến xe của Kia và Hyundai đã tăng mạnh trong thời gian qua. Ảnh: iStock.

Vừa qua, Người đứng đầu cơ quan tư pháp 17 tiểu bang (bao gồm California và New York) tại Mỹ đã yêu cầu Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA) ban hành lệnh triệu hồi hàng loạt mẫu xe thuộc 2 hãng Hyundai và Kia do thiếu các tính năng chống trộm.

"Hai nhà sản xuất Kia và Hyundai đã không trang bị đủ những tính năng an toàn tiêu chuẩn cho những chiếc xe của họ. Từ đó khiến chúng trở nên dễ bị đánh cắp, gây rủi ro cho chủ phương tiện", luật sư Genera Rob Bonta, chia sẻ với Reuters.

Những năm gần đây, những vụ trộm ôtô Kia và Hyundai đã tăng mạnh. Theo nhiều người, lý do đến từ việc những chiếc Kia và Hyundai tại Mỹ không được trang bị hệ thống Immobilizer. Hệ thống này cung cấp cho mỗi xe một ID gắn với chìa khóa đồng bộ nhằm ngăn chặn những kẻ trộm khởi động ôtô bằng chìa tự chế.

Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt tài khoản cũng chia sẻ cách "bẻ khóa" xe Kia và Hyundai dẫn đến số vụ trộm ngày càng tăng.

Trước thông tin trên, đại diện nhà sản xuất Hyundai xác nhận dù một số dòng xe của hãng trên thị trường Mỹ thiếu hệ thống Immobilizer, chúng vẫn đạt tiêu chuẩn an toàn của liên bang về công nghệ chống trộm.

Trong khi đó, đại diện của Kia cũng cho rằng việc triệu hồi xe là không cần thiết bởi hãng đã tuân thủ đầy đủ quy định chống trộm, an toàn ôtô được liên bang đề ra. Nhà sản xuất ôtô này cũng cho biết luật liên bang không bắt buộc các hãng phải trang bị hệ thống Immobilizer cho ôtô.