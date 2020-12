Xe CSGT lao xuống vệ đường sau tai nạn

Ngày 14/12, lực lượng chức năng Công an tỉnh Hòa Bình đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ va chạm giữa xe CSGT với ôtô chạy hướng ngược lại trên đường Hồ Chí Minh.

Theo chỉ huy Công an huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, tối 13/12, ôtô biển số 51A do anh C. (29 tuổi, trú tại Yên Thủy, Hòa Bình) điều khiển trên đường Hồ Chí Minh hướng Thanh Hóa - Hà Nội.

Tới địa phận xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy, xe này va chạm với ôtô công vụ biển số 28A của Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình đang di chuyển theo chiều ngược lại.

Hiện trường sự việc.

Sau va chạm, 2 phương tiện văng xuống ven đường, hư hỏng phần thân. Tai nạn không gây thương vong về người.

Qua kiểm tra nồng độ cồn 2 tài xế, công an xác định anh C. có nồng độ cồn 0,637 miligam/lít khí thở.