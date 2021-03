Xe container gây tai nạn khi đổ đèo, nhiều người rơi xuống vực

Xe container mất phanh khi đang đổ đèo ở Quảng Trị. Tài xế không làm chủ được phương tiện, tông mạnh khiến 3 phương tiện bị rơi xuống vực, nhiều người trên xe hoảng loạn la hét

Chiều 20/3, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe container và 4 ôtô xảy ra ở đường quốc lộ 9 qua địa phận xã Đakrông (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị).

Theo đó, khoảng 15h cùng ngày, xe đầu kéo do anh Trần Văn Đông (40 tuổi, trú tại Đà Nẵng) điều khiển trên quốc lộ 9 hướng Lao Bảo - Đông Hà.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Quảng Trị 24h.

Tới xã Đakrông (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), xe trên đổ đèo đã mất phanh, tông vào xe sửa chữa đường rồi tông tiếp 3 ôtô đang đi hướng ngược lại. Trong đó, xe 7 chỗ do Nguyễn Văn Biên (50 tuổi trú tại Hướng Hóa) điều khiển có 4 người; xe tải do Lê Văn Quang (49 tuổi) điều khiển và ôtô 5 chỗ do Nguyễn Văn Hải (ở Lao Bảo, Quảng Trị) cầm lái.

Tờ Vietnamnet cho biết cú đâm mạnh khiến 3 trong 4 phương tiện bị rơi xuống vực, nhiều người trên xe hoảng loạn la hét kêu cứu.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường để giải cứu những người bị thương đưa đi cấp cứu.

Nhiều người dân địa phương đã tích cực hỗ trợ cứu hộ, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: Vietnamnet.



Theo đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị, vụ tai nạn khiến 5 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.