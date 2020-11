Nam tài xế lái xe BMW chạy 223 km/h trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn bị phạt 11 triệu đồng và tước bằng lái 3 tháng.

Ngày 24/11, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT) cho biết đơn vị này vừa xử lý tài xế xe BMW chạy 223km/h trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Người này là M.X.C. (27 tuổi, trú tại Nông Cống, Thanh Hóa). Tại cơ quan công an, C. thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết do đường đẹp lại vội đi ăn cưới nên tài xế này không làm chủ tốc độ.

Hình ảnh vi phạm được công an ghi lại. Ảnh: Cục CSGT.

Trước đó, sáng 24/11, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 làm nhệm vụ tại Km87 cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Bằng thiết bị nghiệp vụ, công an phát hiện ôtô hiệu BMW biển số 30G chạy với tốc độ 223km/h. Chiếc xe sau đó bị dừng tại trạm thu phí Km104 cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

“Với hành vi vi phạm này, tài xế C. bị phạt tiền 11 triệu đồng, tước bằng lái 3 tháng”, chỉ huy Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 thông tin.