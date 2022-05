Xác minh vụ xe máy bị tháo mất bánh khi để ở bãi biển

Đăng bài lên Facebook, một người dân cho biết đã bị kẻ xấu tháo mất bánh trước xe máy khi câu cá ở khu vực biển Thuận An, TP Huế.

Ngày 2/5, ông Nguyễn Văn Giàu, Phó chủ tịch UBND phường Thuận An, TP Huế, cho biết công an phường đang xác minh thực hư việc một xe máy của người dân để trên bờ biển (khu vực bờ kè Thuận An) bị trộm bánh trước.

Hình ảnh xe máy mất bánh trước được tài khoản Facebook Phương Châu chia sẻ.

Một ngày trước, tài khoản Facebook Phương Châu đăng bài viết kèm hình ảnh cho thấy một xe máy dựng ở bãi biển bị kẻ gian tháo cắp bánh trước.

Chủ tài khoản cảnh báo người đến khu vực bờ kè biển Thuận An cần chú ý đề phòng kẻ cắp. "Lần đầu tiên mình bị như thế này luôn, đi ra đi vô tầm 10 phút chơ mấy mà gặp giang hồ đua đại nhanh", tài khoản Phương Châu chia sẻ.

Sau vài giờ đăng, câu chuyện thu hút sự chú ý của nhiều người với hàng trăm bình luận. Theo chia sẻ, sự việc xảy ra trong lúc chủ xe đi câu cá ở bờ kè Thuận An. Khu vực xảy ra vụ việc là địa phận rừng phòng hộ bờ biển.