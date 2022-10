Xác minh nguồn gốc 156 bất động sản liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Công an TP.HCM gửi văn bản đề nghị Sở Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM rà soát nguồn gốc 156 bất động sản liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cung cấp thông tin trước ngày 19/10.

Công an TP.HCM vừa gửi văn bản đề nghị Sở Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM rà soát, xác định và cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất có liên quan đến 156 bất động sản thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Theo danh sách đính kèm, 156 bất động sản nêu trên tập trung tại quận 1, 3, 5, 7, TP Thủ Đức.

Do yêu cầu cấp bách, Công an TP.HCM đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cung cấp kết quả cho Phòng An ninh kinh tế trước ngày 19/10.

Bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - bị bắt hôm 8/10. Ảnh: Bộ Công an.

Trước đó, ngày 8/10, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Theo đó, bà Trương Mỹ Lan (sinh năm 1956, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài bà Lan, 3 bị can khác là Trương Huệ Vân (sinh năm 1988), Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng (sinh năm 1984), Trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương (sinh năm 1972), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Theo cáo buộc, các bị can đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018-2019.

Bà Trương Mỹ Lan là người sáng lập Tập đoàn Vạn Thịnh Phát năm 1991. Đây là một trong những doanh nghiệp bất động sản sở hữu nhiều khu đất vàng tại TP.HCM. Trong đó, dự án biểu tượng của Vạn Thịnh Phát là tòa nhà Times Square với 2 mặt tiền Nguyễn Huệ - Đồng Khởi.

Trong giới kinh doanh, bà Trương Mỹ Lan được biết đến là đại gia bí ẩn, sở hữu hầu hết vị trí đất vàng trong vùng lõi trung tâm TP.HCM. Thông qua động thái mua bán, chuyển nhượng trong những năm qua, có thể thấy "bộ sưu tập" đất vàng trung tâm của tập đoàn này.

Ngoài Times Square, bà Trương Mỹ Lan hiện nắm trực tiếp hoặc gián tiếp nhiều cao ốc ở những vị trí đắc địa nhất của khu trung tâm thành phố dọc theo phố đi bộ Nguyễn Huệ.