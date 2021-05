Xác minh giấy ra vào Bộ Công an gắn trên xe Lexus đỗ trái phép

Chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết kết quả xác minh cho thấy tài xế xe Lexus không phải công an.

Liên quan vụ tài xế ôtô Lexus thách thức lực lượng chức năng khi đỗ sai quy định, chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho biết đã gửi giấy mời những người liên quan để làm rõ vì sao xe này gắn giấy ra vào trụ sở 47 Phạm Văn Đồng (Bộ Công an).

Đến nay, cơ quan chức năng xác định tài xế xe này không phải công an. Với hành vi đỗ xe nơi có biển cấm đỗ, tài xế sẽ bị phạt 900.000 đồng.

Chiếc xe đỗ sai quy định và giấy ra vào trụ sở Bộ Công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Sáng 6/5, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp cùng thanh tra giao thông và Phòng CSGT Công an Hà Nội phát hiện ôtô Lexus dừng đỗ sai quy định trước cổng Bệnh viện C trên phố Tràng Thi. Trên kính trước chiếc xe này gắn giấy ra vào trụ sở 47 Phạm Văn Đồng (Bộ Công an) năm 2020.

Khi tổ công tác yêu cầu làm việc, tài xế P.K.C. nói "có biết xe của ai không mà cẩu". Sau đó, người này đi vào bệnh viện.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, đưa ôtô Lexus về bãi tạm giữ.

Theo đại diện Công an quận Hoàn Kiếm, giấy ra vào cơ quan được dán trên kính trước chiếc Lexus được tài xế C. xin của người khác. Tài xế từng vi phạm giao thông vào ngày 5/5 và đã được nhắc nhở.