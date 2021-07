Xác định nguyên nhân bé trai rơi từ tầng 6 chung cư The One Residence

Cơ quan chức năng xác định bé trai chui qua lưới bảo vệ cửa sổ phòng ngủ ở tầng 6 rồi rơi xuống ban công căn hộ tầng 3 chung cư The One Residence.

Ngày 23/7, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã có kết luận điều tra ban đầu về vụ việc bé trai 3 tuổi rơi từ tầng 6 chung cư The One Residence.

Theo cơ quan chức năng, sự việc diễn ra vào chiều 22/7. Thời điểm này, cháu Đ.H.M. (3 tuổi, trú tại căn hộ ở tầng 6) trèo, chui qua lưới bảo vệ cửa sổ trong phòng ngủ rồi rơi xuống ban công căn hộ tầng 3.

Phát hiện sự việc, cư dân tòa nhà cùng người thân đã đưa M. đi cấp cứu. Tuy nhiên, bé trai đã không qua khỏi.

Gia đình nạn nhân sau đó đã có đơn từ chối pháp y tử thi, đưa bé trai về quê để lo hậu sự.