Xác định đội cuối cùng giành vé dự World Cup 2022

Rạng sáng 15/6 (giờ Hà Nội), Costa Rica đánh bại New Zealand 1-0 ở trận play-off liên lục địa để trở thành đội tuyển thứ 32 có vé đến Qatar vào cuối năm nay.

Highlights Costa Rica - New Zealand Keylor Navas và đồng đội bảo vệ thành công lợi thế dẫn bàn sớm để hạ New Zealand 1-0 trong trận play-off tranh vé dự World Cup 2022 diễn ra rạng sáng 15/6 (giờ Hà Nội).

Trận đấu trên sân Ahmed bin Ali diễn ra kịch tính ngay phút thứ 3. Costa Rica tận dụng tình huống thiếu tập trung của hàng thủ New Zealand để mở tỷ số. Jewison Bennette đột phá bên cánh trái rồi căng ngang để Joel Campbell dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, hạ gục thủ môn Oliver Sail.



Khoảnh khắc tỏa sáng của Campbell giúp Costa Rica giành thắng lợi tối thiểu, qua đó có lần thứ 6 trong lịch sử và là lần thứ 3 liên tiếp dự World Cup. Chiều ngược lại, New Zealand chưa được dự ngày hội bóng đá thế giới kể từ lần gần nhất cách đây 12 năm.

Campbell, hàng thải của Arsenal, mang vé World Cup cho Costa Rica.

New Zealand bị đánh giá thấp hơn hẳn so với Costa Rica. Đại diện châu Đại Dương không có lựa chọn ngoài việc phòng ngự co cụm. Tính toán của HLV Danny Hay sớm đổ bể sau pha phòng thủ hớ hênh của Bill Tuiloma. Hậu vệ số 6 bị Bennette qua mặt quá dễ, từ đó dẫn đến pha tấn công mang về bàn mở tỷ số cho Costa Rica.

Sau bàn thua, New Zealand cố gắng đẩy cao đội hình nhưng chỉ có thể tìm kiếm cơ hội từ những quả tạt hướng đến cái đầu của Chris Wood. Phút 39, tiền đạo thuộc biên chế Newcastle chứng tỏ giá trị bằng pha chọn vị trí, dứt điểm tung lưới Keylor Navas. Tuy nhiên, niềm vui của "All Whites" sớm bị dập tắt khi VAR vào cuộc và xác định Matthew Garbett phạm lỗi khi tham gia tấn công.

Niềm vui trong chốc lát của cầu thủ và người hâm mộ New Zealand.

Khó khăn chồng chất với New Zealand khi họ chỉ còn 10 người. Phút 60, Kosta Barbarouses vào sân. Chỉ 7 phút sau, anh nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng bằng gầm giày.

Ở thế chân tường, đoàn quân áo trắng dồn lên tấn công trong những phút cuối trận. HLV Hay thậm chí đã rút cả trung vệ kinh nghiệm nhất Winston Reid ra nghỉ để nhường chỗ cho tiền vệ Elijah Henry.

Sự quyết tâm của 10 cầu thủ New Zealand đẩy lùi Costa Rica về sâu phần sân đối diện. Đại diện OFC có hai cơ hội ngon ăn ở phút 77 và 84. Đẳng cấp của thủ thành Keylor Navas và những tình huống câu giờ hợp lý giúp đại diện CONCACAF bảo toàn mành lưới.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc HLV Luis Fernando Suarez thở phào nhẹ nhõm. Ở World Cup 2022, Costa Rica vào bảng đấu khó cùng tuyển Tây Ban Nha, Đức và Nhật Bản.