Xác định danh tính người phụ nữ bị giết ở Hải Phòng

Công an Hải Phòng xác định người phụ nữ bị giết là mẹ của chủ quán ăn và ở cùng một nhân viên. Quá trình khám nghiệm tử thi, công an phát hiện trên người nạn nhân có nhiều vết đâm.

Tối 22/7, Công an quận Kiến An, TP Hải Phòng, thông tin về sự việc phát hiện một thi thể tại khu vực chung cư Tinh Thành quốc tế, thuộc Khu đô thị Cựu viên, đường Lê Duẩn, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng.

Theo công an quận Kiến Án, nạn nhân là bà N.T.H. (54 tuổi, trú quận Lê Chân, Hải Phòng), nạn nhân được con gái là chị V. (27 tuổi) phát hiện tử vong trong nhà.

Người dân đổ về hiện trường vụ án để theo dõi thông tin. Ảnh: Báo Lao động.

Theo thông tin ban đầu, chị V. mở quán bán đồ nướng có tên “Đại sư huynh quán” tại Khu đô thị Cựu viên. Hàng ngày bà H. vẫn từ nhà ở quận Lê Chân sang quán hỗ trợ con gái bán hàng.

Chiều 21/7, sau khi nghỉ bán hàng, bà H. không về nhà như mọi khi mà ở lại quán cùng một nam nhân viên (chưa rõ danh tính) trú huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Khoảng 16h ngày 22/7, chị V. quay lại quán ăn, thì phát hiện mẹ mình nằm trên tầng 2 trong tình trạng tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn, bị mất phần đầu.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường và tử thi phát hiện phần đầu của bà H. ở khu vực bếp tầng một. Trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương bị đâm.

Ban đầu, cơ quan chức năng xác định nghi phạm là nam nhân viên ở lại quán cùng bà H. Cảnh sát liên lạc qua điện thoại với nam nhân viên này, nhưng không có tín hiệu.

Đến 22h cùng ngày, nhiều người dân hiếu kỳ vẫn tập trung xung quanh hiện trường để theo dõi thông tin.