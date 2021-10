Xác định chủ mưu cắt ghép ghi âm Giám đốc Công an An Giang

Công an An Giang xác định Hoàng Văn Dũng là người đứng sau vụ cắt ghép ghi âm với mục đích chia rẽ nội bộ lãnh đạo tỉnh An Giang trong công tác chống dịch Covid-19.

Ngày 5/10, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết cơ quan điều tra đã xác định được nghi can cắt ghép đoạn ghi âm liên quan đến ông. Người này câu kết với đối tượng phản động là Hoàng Văn Dũng (chủ trang Facebook Hoàng Dũng).

“Dũng là đối tượng phản động nước ngoài, đã bị Bộ Công an khởi tố bị can. Dũng đang trốn ở Mỹ. Mục đích của vụ cắt ghép ghi âm là muốn chia rẽ nội bộ của lãnh đạo công an tỉnh với cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm làm lũng đoạn công tác phòng, chống dịch tại địa phương”, ông Nơi nói.

Công an tỉnh An Giang tiếp tục làm việc với nghi can trực tiếp cắt ghép ghi âm. Nghi can là người “nội bộ” liên quan đến lực lượng làm nhiệm vụ tại tỉnh An Giang. Tuy nhiên, danh tính và nơi làm việc chưa được cơ quan điều tra tiết lộ.

Theo đại tá Nơi, ông không trao đổi với người nào về nội dung như clip trên Facebook Hoàng Dũng đã đăng. “Đó là cắt ghép ghi âm, bịa đặt cho rằng tôi xuyên tạc UBND tỉnh. Việc này dễ dẫn đến nghi kỵ, mất đoàn kết”, ông Nơi nói.

Chân dung Nguyễn Hoàng Dũng. Ảnh: Facebook.

Ngày 3/10, trang Facebook Hoàng Dũng chia sẻ đoạn clip lồng ghép ghi âm cuộc điện thoại được cho là của Giám đốc Công an tỉnh An Giang với lãnh đạo tỉnh.

Nội dung bài đăng khiến nhiều người cho rằng Giám đốc công an và Chủ tịch UBND tỉnh An Giang không đồng nhất trong quan điểm chống dịch Covid-19.

Vào cuộc điều tra, Công an An Giang xác định file ghi âm này đã bị cắt ghép, các nội dung bình luận dưới bài viết trên Facebook Hoàng Dũng là bịa đặt, mục đích cố ý gây chia rẽ nội bộ lãnh đạo tỉnh An Giang. Việc này lộ rõ ý đồ chống phá công tác phòng chống dịch Covid-19 tại An Giang.

Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho rằng Chủ tịch tỉnh Nguyễn Thanh Bình luôn tận tâm với công tác chống dịch.

Thời gian qua, ông Bình đã chỉ đạo sát sao các cấp, các ngành, đặc biệt là luôn sát cánh cùng với Công an tỉnh An Giang quyết liệt dập dịch cứu dân, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, chiến sỹ và nhân dân toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình (thứ hai từ trái qua) động viên lực lượng phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Tiến Tầm.

Sau khi nhận được thông tin người dân từ TP.HCM và các tỉnh phía nam về quê bằng xe máy, ông Bình đã thành lập Ban tổ chức tiếp nhận công dân An Giang từ TP.HCM và các tỉnh về quê tự phát. Đại tá Đinh Văn Nơi là Phó trưởng ban đón tiếp, đảm bảo an toàn cho công dân về địa phương.

Đến tối 5/10, An Giang đã tiếp nhận trên 37.000 công dân. Sau khi được lực lượng làm nhiệm vụ hướng dẫn vào các trường học để nghỉ ngơi, sàng lọc, người dân về quê được đưa đến các khu cách ly tập trung.

Để chia sẻ khó khăn với các địa phương, công an tỉnh này đã vận động 200 tấn gạo hỗ trợ những huyện, thị xã và thành phố để nấu ăn cho bà con.