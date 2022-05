Xả trạm BOT nếu chưa có thu phí tự động không dừng

Ngày 31/7 là hạn cuối triển khai hệ thống thu phí không dừng, nếu chưa hoàn thành các BOT phải xả trạm, đồng thời chịu chế tài xử lý trách nhiệm vì chậm tiếp độ.

Bộ GTVT đang quản lý 69 trạm thu phí không dừng (ETC), các địa phương quản lý 44 trạm, trong số 113 trạm thu phí trên toàn quốc.

Trong đó, một số trạm không triển khai hoặc lùi thời gian triển khai vì nhiều lý do: Thời gian thu phí ngắn; lưu lượng xe qua trạm quá thấp; số khác là các trạm đang còn bất cập phải tạm dừng thu phí.

Đến nay, hệ thống còn 102 làn tại 23 trạm cần tiếp tục lắp đặt ETC để đảm bảo các trạm chỉ có một làn thu phí hỗn hợp. Trong đó có 38 làn tại 13 trạm do Bộ GTVT quản lý, 64 làn tại 10 trạm do địa phương theo dõi.

Theo Bộ GTVT, số lượng phương tiện tham gia dán thẻ trong thời gian qua tăng khả quan. Trong khoảng 7 tháng qua, từ chỗ có một triệu xe dán thẻ ETC, đến nay có gần 3 triệu xe, đạt hơn 65% số phương tiện trên toàn quốc. Bộ GTVT đặt mục tiêu trong năm 2022, tỷ lệ phương tiện dán thẻ đạt 80-90%.

Trạm thu phí có tích hợp làn thu phí không dừng tại cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Hồng Quang.

Song, Phó thủ tướng Lê Văn Thành nhìn nhận bên cạnh kết quả tích cực, quá trình triển khai ETC còn lúng túng khi gặp sự cố, dẫn tới ách tắc giao thông kéo dài, khiến người dân phải chờ đợi hàng giờ. “Nếu gặp tình huống tương tự, các chủ đầu tư phải xả trạm, đảm bảo lưu thông cho nhân dân”, ông Thành nói.

Về việc thí điểm chỉ thu phí không dừng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng từ 1/6, Phó thủ tướng cho rằng đây là việc khó nhưng dứt khoát phải làm, không lùi thời hạn. Bộ GTVT cùng chủ đầu tư phải chuẩn bị kỹ các phương án khi xảy ra tình huống phương tiện chưa dán thẻ ETC, đảm bảo không để xảy ra ùn tắc quá thời gian quy định.

"Sau 31/7, nếu dự án nào chưa triển khai xong ETC phải xả trạm, đồng thời chịu chế tài xử lý trách nhiệm vì gây chậm tiếp độ", Phó thủ tướng chỉ đạo.