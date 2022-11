Xả súng tại hộp đêm đồng tính Mỹ, 23 người thương vong

Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm trong vụ tấn công vào hộp đêm Club Q, Reuters dẫn lời bà Pamela Castro - trung úy cảnh sát Colorado Springs - trong buổi họp báo ngày 20/11. Nghi phạm cũng bị thương và đang được điều trị.

Bà Castro cũng cho biết cảnh sát nhận được cuộc gọi đầu tiên về vụ xả súng ngay trước nửa đêm.

Trong mục giới thiệu trên Google, hộp đêm Club Q tự mô tả đây là “hộp đêm đồng tính nam và nữ dành cho người trưởng thành, thường tổ chức các đêm sự kiện theo chủ đề như karaoke, drag show và DJ”.

Trên trang Facebook của hộp đêm, một tuyên bố cho biết nơi này “gần như suy sụp trước cuộc tấn công vô nghĩa nhắm vào cộng đồng của chúng tôi… Chúng tôi muốn cảm ơn những khách hàng anh hùng vì đã có phản ứng nhanh, giúp khống chế tay súng và chấm dứt cuộc tấn công thù hận này”.

Cảnh sát hiện chưa đưa ra thông tin về động cơ đằng sau vụ tấn công.

Hình ảnh từ hiện trường sau vụ xả súng cho thấy lực lượng an ninh và các phương tiện khẩn cấp nháy đèn đỗ trên một con phố gần Club Q.

Toàn tập về Tổng thống Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả cuốn sách 45 đời Tổng thống Hoa Kỳ (tên tiếng Anh: The Complete Book of US Presidents) đề cập tới những sự kiện chính trong nhiệm kỳ các tổng thống Mỹ và ghi chép về tính cách, đời tư của họ.