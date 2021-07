Xã lập chốt phong tỏa bằng gạch sau khi có 6 ca F0

Con đường tại khu đất dịch vụ An Thọ (An Khánh, Hoài Đức) có 3 chốt chặn được lập từ các chồng gạch, mỗi chốt cách nhau khoảng 400 m. Đây là nơi có nhiều công trình và dịch vụ bất động sản, do vậy có khá nhiều nguyên vật liệu xây dựng. Người dân đã tận dụng những chồng gạch chưa được sử dụng làm thành các hàng rào chắn.