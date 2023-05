WTO đề cao sự thành công của Việt Nam

Chuyến thăm của bà Ngozi Okonjo-Iweala, Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thể hiện sự đánh giá cao với thành công trong hội nhập quốc tế và phát triển của Việt Nam.

Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: TTXVN.

Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên thay mặt Chính phủ Việt Nam, Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala đã có chuyến thăm chính thức tại Hà Nội trong các ngày 17-19/5, trước khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7.

Trong chuyến thăm ngắn ngày, Tổng giám đốc Okonjo-Iweala đã có nhiều cuộc gặp với lãnh đạo Chính phủ và các bộ ban ngành như Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn,... Ngoài ra, tổng giám đốc WTO cũng có cuộc gặp với lãnh đạo các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục của Việt Nam.

Thông qua các các cuộc gặp, trao đổi với lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, các bộ, ngành, doanh nghiệp và học giả, bà Okonjo-Iweala mong muốn thúc đẩy, nâng cao hiểu biết và tăng cường sự ủng hộ đối với WTO, trung tâm của hệ thống thương mại đa phương.

Chuyến thăm cũng là nỗ lực tiếp xúc trực tiếp với nước thành viên WTO, tìm hiểu tình hình thực tế ở cấp độ quốc gia, khu vực liên quan đến các vấn đề WTO đang xúc tiến như thúc đẩy phê chuẩn Hiệp định trợ cấp thủy sản đạt được tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 12 (MC12), tại Geneva tháng 6/2022.

Trong đó có các vấn đề thuộc quan tâm cao của các nước như đàm phán trợ cấp thủy sản, thương mại nông sản, an ninh lương thực, thương mại điện tử và kinh tế số, sự đóng góp của thương mại cho phát triển bền vững, các khía cạnh thực tiễn WTO có thể cải cách để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các Thành viên đang phát triển, Thành viên kém phát triển.

Việt Nam là hình mẫu phát triển thành công

Chuyến thăm của Tổng giám đốc Okonjo-Iweala vừa qua là lần thứ 2 người đứng đầu WTO có chuyến công tác đến Việt Nam, nối tiếp chuyến thăm đến quốc gia Đông Nam Á vào năm 2016 của Tổng giám đốc WTO Roberto Azevêdo. Chuyến thăm cho thấy sự quan tâm lớn của WTO cũng như của bà Okonjo-Iweala đối với sự phát triển của Việt Nam kể từ khi gia nhập tổ chức này vào tháng 1/2007.

Tổng giám đốc Okonjo-Iweala từng nói sự tăng trưởng, phát triển liên tục của Việt Nam trong hơn một thập kỷ kể từ khi gia nhập WTO, nhất là trong giai đoạn nhiều biến động của thế giới là một kỳ tích, và Việt Nam luôn là một tấm gương cho các nước đang phát triển.

Tổng giám đốc và nhiều thành viên WTO cũng từng chia sẻ đánh giá cao thành tựu phát triển nhanh chóng của Việt Nam, cho rằng thành công của Việt Nam truyền cảm hứng, kinh nghiệm cho nhiều nước trên thế giới, nhất là trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại phục vụ phát triển đất nước.

Bà Ngozi Okonjo-Iweala trong buổi đối thoại với các doanh nhân nữ của Việt Nam. Ảnh: Bộ Công thương.

Trong bối cảnh kinh tế và thương mại thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, các nước đang đứng trước nhiều thách thức lớn cấp bách toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam vẫn thể hiện sự năng động và chuyển biến tích cực, cùng với sự triển khai quyết liệt chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, Chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội.

Chuyến thăm của bag Okonjo-Iweala cũng là dịp để lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành, doanh nghiệp và học giả Việt Nam trực tiếp nghe ý kiến của tổng giám đốc WTO về vai trò, công tác của tổ chức này trong thời gian tới.

Đây cũng là cơ hội để Việt Nam chia sẻ với tổng giám đốc WTO về chủ trương đề cao hệ thống thương mại đa phương; tầm nhìn, chiến lược, biện pháp cụ thể và nỗ lực, cũng như đề xuất đối với WTO của phía Việt Nam nhằm đề cao hệ thống thương mại đa phương, cải tổ WTO, thúc đẩy thương mại, thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững.

Tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam trên lĩnh vực thương mại quốc tế

Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò, sự hợp tác, hỗ trợ của WTO, đồng thời tôn trọng các nguyên tắc và quy định của hệ thống thương mại đa phương, là nền tảng cho Việt Nam xây dựng, ký kết và thực hiện các hiệp định thương mại song phương và nhiều bên, kể cả các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới.

Việt Nam đã trở thành một trong 20 nền kinh tế có thương mại quốc tế hàng đầu thế giới. Đây là thành quả của tiến trình đổi mới hơn 35 năm qua, việc gia nhập WTO đầu năm 2007 và thực hiện các cam kết trong WTO, đồng thời thực hiện khoảng 100 hiệp định thương mại song phương và đa phương, hơn 60 hiệp định khuyến khích, bảo hộ đầu tư.

Tính đến 2022, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đã tăng gần 8 lần so với thời điểm Việt Nam chính thức gia nhập WTO vào đầu năm 2007 ( 371 tỷ USD năm 2022 so với 48 tỷ USD năm 2007). Vốn FDI thực hiện đạt khoảng 22,4 tỷ USD . Tốc độ tăng trưởng GDP luôn duy trì ở mức cao trên thế giới.

Từ khi gia nhập WTO vào năm 2007, hoạt động thương mại của Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ. Ảnh: VietnamPlus.

Hiện nay, như các quốc gia khác, Việt Nam đứng trước các thách thức to lớn do tình trạng “đa khủng hoảng” như chiến tranh và điểm nóng ở một số nước, tác động của đại dịch Covid-19, mất an ninh lương thực và năng lượng, khủng hoảng kinh tế và tài chính cùng với nợ công gia tăng ở các nước đang phát triển, biến đổi khí hậu, gây ảnh hưởng ngày càng lớn đến chuỗi sản xuất, cung ứng và tiêu thụ, thương mại trên toàn cầu.

Để duy trì và tăng cường vai trò của WTO nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, doanh nghiệp và người dân, Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò thành viên có trách nhiệm của WTO, chủ động, tích cực tại các khuôn khổ hợp tác của tổ chức này, nỗ lực thực hiện đầy đủ các cam kết trong WTO, đồng thời đóng góp tích cực trên tinh thần xây dựng đối với các vấn đề quan tâm chung tại WTO.

Chủ trương nhất quán của Việt Nam là tiếp tục ủng hộ một hệ thống thương mại đa phương mở, minh bạch, công bằng và dựa trên luật lệ với WTO đóng vai trò trung tâm nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư, đồng thời góp phần ứng phó hiệu quả với các thách thức đặt ra đối với các nước, như kết nối các chuỗi cung ứng, loại bỏ các hàng rào thuế quan, chống chủ nghĩa bảo hộ thương mại, thúc đẩy trao đổi thương mại trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang có dấu hiệu giảm sút hiện nay.