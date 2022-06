Won Bin không đóng phim, chỉ quay quảng cáo suốt 12 năm

Khán giả đang tranh luận liệu Won Bin có phù hợp với danh xưng diễn viên nữa hay không. 12 năm qua, anh không đóng phim mà chỉ quay quảng cáo.

My Daily đưa tin ngày 29/6, Won Bin xuất hiện trong hình ảnh quảng cáo trang phục thể thao cùng nữ diễn viên Ji Yi Soo. Trong ảnh, Won Bin vẫn điển trai và trẻ trung ở tuổi 45. Nhiều người hâm mộ ngạc nhiên trước ngoại hình không thay đổi của Won Bin. Tuy nhiên, nhiều người bày tỏ sự thất vọng vì họ không thấy anh tham gia bất cứ bộ phim truyền hình hay điện ảnh nào trong hơn một thập kỷ qua.

Won Bin luôn cập nhật thông tin thông qua mạng xã hội và cũng xuất hiện trong nhiều quảng cáo. Tuy nhiên, dự án phim gần đây nhất của Won Bin là The Man From Nowhere ra mắt từ cách đây 12 năm.

Won Bin vẫn giữ được sức nóng suốt 12 năm không đóng phim.

Một số cư dân mạng đặt câu hỏi liệu Won Bin có thể được gọi là diễn viên nữa không.

Nhiều người bình luận: "Won Bin, khi nào anh trở lại?", "Anh ấy có thể được gọi là diễn viên nữa không. Anh ấy giống người mẫu CF (quảng cáo) hơn", "Đã 12 năm rồi. Bây giờ, chúng ta nên gọi anh ấy là cựu diễn viên", "Đứa trẻ quay phim cuối cùng với Won Bin đã trưởng thành và thậm chí gây tai nạn (PV: Ý chỉ Kim Sae Ron). Anh ấy đã vắng bóng lâu vậy rồi", "Anh ấy vẫn đẹp trai nhưng thật đáng buồn khi chúng tôi không được nhìn thấy anh ấy nhiều hơn trên màn ảnh ngoại trừ trong các đoạn phim quảng cáo".

Trong bộ phim gần đây nhất The Man From Nowhere, Won Bin để lại ấn tượng sâu sắc với nhân vật Cha Tae Sik. Phim kể về một mật vụ sống ẩn dật sau khi mất vợ và con. Anh kinh doanh một cửa hàng cầm đồ sau khi từ bỏ công việc mật vụ. Người duy nhất anh liên lạc là một cô bé có tên So Mi. So Mi sau đó bị bắt cóc bởi mẹ cô ăn cắp ma túy từ một băng nhóm.

Cha Tae Sik lên đường giải cứu So Mi và truy lùng thành viên băng đảng đã bắt cóc cô. Trong phim Kim Sae Ron vào vai So Mi. Khi đảm nhận vai diễn, Kim Sae Ron mới 10 tuổi. Vừa qua, cô bị điều tra vì lái xe trong tình trạng say xỉn và gây tai nạn.

Bộ phim cũng như các diễn viên nhận nhiều lời khen ngợi. The Man From Nowhere trở thành một trong những bộ phim được giới chuyên môn đánh giá cao nhất của Won Bin. Tuy nhiên, kể từ đó, nam diễn viên không xuất hiện trong bất kỳ bộ phim điện ảnh hay truyền hình nào trong 12 năm qua.

Won Bin sinh năm 1977, là một trong những ngôi sao hàng đầu của Hàn Quốc. Anh nổi tiếng sau khi tham gia phim Trái tim mùa thu. Tài tử kết hôn với nữ diễn viên Lee Na Young vào năm 2015.