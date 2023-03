Wolverine đã thay đổi như thế nào kể từ khi xuất hiện

Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1974 (trong “Incredible Hulk #180”), tính đến nay Wolverine đã gần 50 năm tuổi và có nhiều thay đổi so với quá khứ.

Wolverine là siêu anh hùng nổi tiếng và có tuổi đời gần 50 năm đối với các độc giả trung thành. Ảnh: ScreenRant.

“Ta là Wolverine. Ta là người giỏi nhất trong những gì đang làm. Và những gì ta đang làm tốt nhất thì không tử tế cho lắm”, đó là một trong những câu thoại kinh điển của Wolverine - dị nhân siêu anh hùng nhưng đóng vai trò giống một phản anh hùng nhiều hơn.

Sống trong cộng động dị nhân và từng là thành viên của nhiều đội nhóm siêu anh hùng, Logan (Wolverine) được rất nhiều độc giả yêu thích vì sự phóng khoáng, tự do và cả chất bướng bỉnh, bất cần của mình. Đối với Logan, anh hiếm khi nào nhất nhất nghe theo sự chỉ đạo của người khác, kể cả các đội trưởng, nhóm trưởng.

Logan sẽ làm điều mình cho là đúng và nên thực hiện hơn là đắn đo suy nghĩ về những ràng buộc mang tính đạo lý thông thường. Cũng chính cái chất phản anh hùng ấy lại giúp anh thu hút được một lượng người hâm mộ khổng lồ đối với thế giới truyện tranh Marvel.

Tính đến nay, đã gần 50 năm kể từ khi Wolverine xuất hiện lần đầu tiên. Và anh ấy đã có những thay đổi đáng kể về ngoại hình, tính cách cũng như một số đặc điểm về sức mạnh.

Hành trình gần nửa thế kỷ của Wolverine

Khi mới gia nhập X-Men, Wolverine và Cyclops không mấy ưa nhau. Ảnh: CBR.

Năm 1974, Wolverine xuất hiện lần đầu tiên trong Incredible Hulk Vol 1 #180-182, của các tác giả Len Wein và Herb Trimpe. Tại đây, Logan đang làm việc cho chính phủ Canada và được giao nhiệm vụ trong nỗ lực truy bắt Hulk. Ngay lập tức, nhân vật này tạo ra ấn tượng lớn với sự bướng bỉnh và hiếu chiến của mình. Anh ấy không chỉ đối đầu trực diện với Hulk mà còn với chính cấp trên của mình.

Trong Incredible Hulk, Logan được mô tả là nhân vật có sức mạnh, nhanh nhẹn và các giác quan nhạy bén ở mức độ cao. Khi đó, anh ấy cũng đã sở hữu bộ móng vuốt Adamantium sắc bén.

Tiếp theo, Wolverine xuất hiện trong Giant-Size X-Men #1, của Wein và Dave Cockrum. Trong đó, anh được Giáo sư X - Xavier - thuyết phục gia nhập X-Men. Việc tiết lộ thân thế của Logan như một dị nhân chính là nét thay đổi đầu tiên đối với Wolverine. Bởi ban đầu, Logan xuất hiện như một đặc vụ với nhiều khả năng chiến đấu đặc biệt hơn là một người đột biến.

Một khía cạnh khác của Logan không được thiết lập trong những lần xuất hiện đầu tiên và có sự thay đổi về sau chính là cái tên. Trong Incredible Hulk, anh ấy được biết đến với cả hai danh xưng Wolverine và Weapon X. Nhưng người ta thường chỉ gọi đơn giản là Wolverine trong những lần xuất hiện đầu tiên.

Mãi đến bộ X-Men Vol 1 #103, năm 1976, của Chris Claremont và Dave Cockrum, Wolverine mới chính thức có tên riêng của mình là Logan. Thậm chí sau đó, mãi đến năm 2001, hơn 25 năm sau, tên khai sinh của Wolverine mới chính thức được tiết lộ là James Howlett trong bộ truyện Origin #1 của Paul Jenkins và Andy Kubert.

Một khía cạnh khác của Wolverine đã thay đổi đáng kể có thể kể đến là đặc điểm mang tính thương hiệu của nhân vật này: Bộ móng vuốt. Thực tế, bộ móng vuốt trong quá khứ được làm bằng xương và bản thân khung xương của Logan cũng đều phát triển tự nhiên.

Nhưng về sau, ý tưởng về khung xương Adamantium xuất hiện một cách khó có thể đau đớn hơn. Chúng là tác nhân nhân tạo, được cấy ghép vào cơ thể đặc biệt của dị nhân Wolverine trong phần truyện Weapon X của Barry Windsor-Smith.

Gần như mọi siêu năng lực mà Logan có đều là chi tiết được bổ sung thêm sau này. Những mô tả ban đầu về anh ấy trong Incredible Hulk rất mơ hồ. Trong Incredible Hulk #181, sau khi bị Hulk hạ gục, người ta cho rằng Logan chỉ có thể sống sót do đòn đánh của Hulk mới chỉ lướt qua chứ chưa trúng đích. Tuy nhiên, sau này chi tiết đó được thay thế bởi khả năng tự phục hồi siêu việt của Wolverine.

Trên thực tế, đối với Logan, sức mạnh sẽ phát triển cùng tính cách. Nói cách khác, không thể có một Wolverine hùng mạnh, ngạo nghễ nếu như tính tình của anh ấy không phóng khoáng, bất cần và tự tin. Khó có thể đòi hỏi một siêu anh hùng như Logan mạnh lên sau từng trận đánh mà lại không có chút hung hăng, hiếu chiến nào.

Hành trình của Logan: Từ kẻ cô độc trở thành thủ lĩnh

Logan có nhiều thay đổi cả về sức mạnh lẫn tính cách. Ảnh: ScreenRant.

Một thay đổi quan trọng trong tính cách của Logan suốt những năm qua chính là sự phát triển về vai trò của anh ấy trong nhóm. Gia nhập X-Men với sự bướng bỉnh, không khó để nhận ra Logan sẽ gặp khó khăn trong thời gian đầu khi tương tác với những đồng đội xung quanh.

Tuy nhiên, theo sự phát triển của thời gian, anh ấy dần trở thành “người cố vấn” đối với các siêu anh hùng trẻ tuổi hơn. Và cuối cùng, Logan được biết đến như thủ lĩnh của các X-Men.

Trong The Incredible Hulk #182, Logan được mô tả là người có vấn đề khi làm việc với các thành viên khác. Wolverine của Giant-Size X-Men và những cuộc phiêu lưu đầu tiên của anh ấy thậm chí còn cô độc hơn cả lúc trước. Còn sau khi gia nhập X-Men, Logan cũng không mấy phát triển kỹ năng làm việc nhóm, thậm chí còn đối chọi gay gắt với Cyclops - thủ lĩnh lúc đó.

Và rồi dần dần, Logan cũng quen dần với môi trường tập thể và mở lòng hơn khi xưa. Logan từng trở thành người cố vấn cho các thành viên trẻ như Kitty Pryde, Jubilee…

Xuất phát từ những gì phải chịu đựng trong quá khứ, Logan đã phát triển bản năng làm cha một cách mạnh mẽ và luôn đặt niềm tin vào việc bảo vệ thế hệ trẻ khỏi một thế giới đầy dị nghị, ghét bỏ và sợ hãi vì họ là những người đột biến.

Chính bản năng này đã dẫn dắt anh đến với một vai trò mới, đòi hỏi khả năng lãnh đạo. Thậm chí, Logan từng chiến đấu với Cyclops vì tin rằng Scott đang đặt những dị nhân trẻ tuổi vào mối nguy hiểm không cần thiết và vô tình biến họ thành những người lính khô khan, cứng nhắc.

Từ đây, Wolverine trở thành hiệu trưởng của New Jean Grey Academy trong Wolverine and the X-Men Vol 1 của Jason Aaron. Điều này khác xa với Logan của câu chuyện Incredible Hulk đầu tiên, nhân vật chỉ đơn giản là một người lính cô độc.

Xét cho cùng, phần hay nhất của tất cả thay đổi này đối với nhân vật Logan là chúng có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của một nhân vật nói riêng và cả cộng đồng dị nhân nói chung hay xa hơn là những ảnh hưởng tích cực đến mạch truyện của hàng loạt tác phẩm khác về dị nhân.

Logan từng bị lạm dụng, bị tẩy não và biến thành một thứ vũ khí sống. Rõ ràng, anh ấy có lý do để co mình lại trong cô độc và không tin tưởng những người xung quanh. Tuy nhiên, sau khi gia nhập X-Men, được sống trong sự tôn trọng và đối xử đàng hoàng, Logan đã thể hiện những phẩm chất tốt nhất của mình, từ sức mạnh, tố chất lãnh đạo đến sự tin tưởng và truyền lửa cho giới trẻ.