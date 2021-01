WHO khuyến cáo nhóm người không nên tiêm vaccine Covid-19

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong thời gian này, phụ nữ mang thai và những người dưới 18 tuổi không nên tiêm vaccine Covid-19 do Mỹ sản xuất.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa ban hành hướng dẫn mới về sử dụng vaccine Covid-19 của Moderna. Hướng dẫn này do nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng của WHO (SAGE) đưa ra.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ mang thai không nên tiêm vaccine này, trừ khi họ là nhân viên y tế hoặc người có nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 rất cao.

“Mang thai khiến phụ nữ có nguy cơ mắc Covid-19 cao hơn. Hiện tại, chúng tôi không khuyến khích sử dụng vaccine này cho phụ nữ mang thai”, tài liệu của WHO ghi. Theo Giám đốc phụ trách tiêm phòng của WHO, Kate O'Brien, họ cần phải thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19 của Moderna trên phụ nữ có thai.

WHO khuyến cáo phụ nữ có thai, người dưới 18 tuổi không được tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Moderna, Pfizer-BioNTech trước khi có thêm dữ liệu đánh giá. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, những nhóm sau đây cũng không được khuyến khích tiêm chủng:

- Những người có tiền sử phản ứng dị ứng nghiêm trọng với bất kỳ thành phần nào của vaccine. Họ không nên dùng loại này và bất kỳ vaccine nào điều chế theo nguyên tắc mRNA.

- Vaccine được khuyến cáo dùng cho người cao tuổi do có nguy cơ mắc Covid-19 nặng và tử vong cao. Những người cao tuổi có sức khỏe yếu, khả năng sống sót ngắn cần được đánh giá riêng trước khi tiêm phòng.

- Không tiêm phòng vaccine cho người dưới 18 tuổi trước khi có kết quả nghiên cứu sâu hơn.

Báo cáo cũng nhấn mạnh vaccine nên được tiêm 2 mũi, mỗi mũi cách nhau tối thiểu 28 ngày hoặc lên đến 42 ngày nếu cần thiết.

Trước đó, WHO cũng đưa ra hướng dẫn về vaccine Covid-19 của Pfizer-BioNTech. Theo hướng dẫn này, trẻ em dưới 16 tuổi (kể cả những trường hợp có nguy cơ cao), phụ nữ mang thai và cho con bú, người có tiền sử dị ứng nghiêm trọng với bất kỳ thành phần nào của vaccine không nên tiêm chủng.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ và Ủy ban Cố vấn độc lập về thực hành tiêm chủng cho biết hiện họ không có bằng chứng cho thấy hai vaccine này có phù hợp với phụ nữ mang thai hay không.

Với trường hợp bắt buộc phải tiêm phòng vaccine, WHO khuyến cáo phụ nữ nên ngừng cho con bú sau khi tiêm để tránh những hậu quả khó lường có thể xảy ra. Bởi đến nay, họ chưa có đủ cơ sở dữ liệu để khẳng định điều này. Ngoài ra, cơ quan này cũng không khuyến khích các du khách quốc tế tiêm vaccine Covid-19 và lấy đó làm "hộ chiếu" để xuất, nhập cảnh.