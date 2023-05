WHO: Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 5/5 tuyên bố Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu, đánh dấu cột mốc mới trong cuộc chiến chống đại dịch của thế giới.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AP.

Tuyên bố trên được Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra trong một bài phát biểu trực tiếp từ trụ sở tổ chức này.

“1.221 ngày trước, WHO biết được thông tin về một chùm ca bệnh viêm phổi do nguyên nhân chưa xác định tại Vũ Hán, Trung Quốc. Vào ngày 30/1/2020, dưới sự cố vấn của Ủy ban Khẩn cấp được triệu tập dựa trên các quy tắc y tế quốc tế, tôi tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng do sự bùng phát toàn cầu của Covid-19 - mức độ cảnh báo cao nhất theo luật pháp quốc tế”, ông Tedros nói.

“Ngày hôm qua, Ủy ban Khẩn cấp đã họp phiên thứ 15 và đề nghị tôi tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng quốc tế. Tôi đã chấp thuận lời khuyên này”, ông Tedros nói tiếp.

Theo người đứng đầu WHO, trong ba năm qua, đại dịch Covid-19 đã “làm đảo lộn thế giới”. Tổ chức này ghi nhận ít nhất 7 triệu ca tử vong chính thức do đại dịch, nhưng ông Tedros cho biết con số thực tế phải trên 20 triệu ca.

“Hệ thống y tế rơi vào tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng, khiến hàng triệu người mất cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu - bao gồm vaccine có thể cứu mạng sống của trẻ em”, ông tuyên bố.

Ông Tedros cũng chỉ ra Covid-19 không chỉ là cuộc khủng hoảng y tế, mà còn gây tác động nặng nề tới nền kinh tế thế giới, khiến hàng triệu người rơi vào cảnh đói nghèo.

Trong khi đó, tác động về xã hội cũng không nhỏ: Các trường học phải tạm ngừng hoạt động, biên giới bị đóng cửa và con người phải sống trong cảnh cô đơn, lo lắng.

Bất chấp tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp, ông Tedros cũng cảnh báo mối nguy do Covid-19 còn đó.

“Khi chúng ta đang nói, hàng nghìn người trên khắp thế giới vẫn đang chiến đấu giành giật mạng sống trong các phòng chăm sóc đặc biệt”, người đứng đầu WHO chỉ ra. “Virus vẫn còn đây. Nó vẫn cướp đi mạng sống con người và vẫn đang biến đổi. Vẫn có nguy cơ các biến chủng mới khiến số ca bệnh và số người tử vong gia tăng”.